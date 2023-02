“Hay cosas que dañan": Tania Ruiz tras su ruptura con Peña Nieto

En una entrevista con la revista Hola, la modelo Tania Ruiz rompió el silencio y dio detalles sobre los motivos de su ruptura con Enrique Peña Nieto, con quien duró cuatro años. "¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí", declaró la modelo de 35 años, quien aseguró que esta situación la “ha hecho más fuerte”. Desde Madrid, donde actualmente radica con su hija Carlotta, mientras continúa con sus estudios en Diseño de Interiores, Tania dio sus primeras declaraciones en las que se sinceró por completo sobre su relación con el ex mandatario mexicano. “No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”.

Asimismo, Tania destacó los buenos momentos que pasó durante su noviazgo, aunque ahora sean solo recuerdos. “De mis cuatro años de relación rescato las risas y la capacidad para leer a la otra persona sin necesidad de decir nada. Nos llegamos a conocer demasiado bien”. “También rescato las magníficas amistades que hice y los momentos en la familia. Todos dejaron una huella muy importante en mi corazón”, agregó.

De igual manera, se sinceró sobre cómo lleva su proceso, “hay cosas que dañan: los recuerdos y las experiencias vividas pueden sabotear tu mente. El dolor es inevitable, pero no el cómo llevarlo. En estos momentos, ayuda mucho mantener la mente ocupada”.

Cabe mencionar que al igual que Tania, su hija también mantiene una gran relación con los hijos de Enrique Peña Nieto, por lo que la modelo le dio la noticia de su separación a la pequeña. “Cuando se lo conté a mi hija, solo me abrazó y me dijo:' Ay, mamita. También me preguntó que si iba a poder seguir viendo a Ale, Pau y Nicole. La verdad, los quiso mucho a todos”.

Tania mencionó que no se equivocó en haberse mudado a Madrid. “Mudarme a Madrid fue la decisión más acertada. Me fui al lugar donde mi corazón pedía estar. Las cosas siempre pasan por algo y hay que dejar que pasen”.

Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales dijo, “he aprendido a no tomarme nada como personal y a ver con compasión a las personas. A veces, puedo estar irritable, pero no exploto. Si llego a estar muy molesta, me silencio un poco, cuido mucho lo que digo. Hablo con la cabeza fría”.

Sobre cómo sería su pareja ideal confesó, “Mi hombre ideal tiene que ser respetuoso y aportar estabilidad a la relación. También, alguien sincero, honesto, con los mismos valores que yo y sentido del humor”.