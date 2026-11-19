El proceso judicial entre Sasha Sokol y Luis de Llano suma un nuevo capítulo. Este jueves 19 de noviembre se dio a conocer que un juzgado impuso otras 36 horas de arresto al productor mexicano, después de determinar que la disculpa pública que difundió en YouTube no cumplía con los términos establecidos en la sentencia por daño moral a favor de la cantante.

La resolución también ordena retirar el video y ofrecer una nueva disculpa conforme a las condiciones fijadas por la autoridad judicial. El equipo legal de Sasha Sokol hizo una aclaración importante: no fue la artista quien rechazó el mensaje, sino el propio juzgado encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.

¿Por qué Luis de Llano recibió otras 36 horas de arresto?

La nueva medida fue comunicada por la representación legal de Sasha Sokol, que informó que el martes 17 de noviembre el órgano judicial responsable emitió un acuerdo en el que determinó que Luis de Llano había incumplido nuevamente sus obligaciones.

“A través del acuerdo, el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia. Ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado. También impuso a Luis de Llano un nuevo arresto de 36 horas por incumplimiento de las órdenes judiciales”, se lee en el comunicado.

El productor había difundido un video en el que ofrecía una disculpa pública a la exintegrante de Timbiriche. Sin embargo, el contenido no correspondía con el texto establecido por el tribunal como parte de las medidas de reparación.

Por esta razón, el juzgado rechazó la grabación, ordenó retirarla de YouTube y le impuso 36 horas adicionales de arresto como medida de apremio. Hasta el momento de esta actualización, no se ha confirmado públicamente que la nueva orden de arresto haya sido ejecutada.

El juzgado rechaza la disculpa pública de Luis de Llano y le impone 36 horas adicionales de arresto por incumplir su sentencia



Equipo legal de Sasha Sokol informa:

El martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en… pic.twitter.com/mLqPRCm2dR — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 19, 2026

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre la disculpa de Luis de Llano?

A través de un comunicado difundido por su equipo jurídico, Sasha Sokol explicó que la controversia no gira en torno a si ella acepta o no una disculpa personal, sino al cumplimiento de una resolución judicial.

La cantante había señalado previamente que el mensaje difundido por el productor omitía elementos fundamentales de los hechos reconocidos durante el proceso.

Entre ellos, destacó que tenía 14 años cuando comenzó la relación con De Llano, quien entonces tenía 39, así como la diferencia de edad y la posición de poder que él ejercía dentro de la industria del entretenimiento.

La defensa de la artista insistió en que la disculpa ordenada judicialmente constituye una medida de reparación y no puede ser modificada unilateralmente por el productor.

Sasha Sokol sobre Luis de Llano: “tenía normalizada esa relación por el nivel de manipulación que viví” Getty Images

¿Qué debe decir la disculpa pública de Luis de Llano?

La sentencia establece que Luis de Llano debe ofrecer una disculpa que reconozca los hechos acreditados durante el juicio y respete el contenido autorizado por la autoridad judicial.

Sasha Sokol explicó anteriormente que el mensaje difundido por el productor omitía tres aspectos esenciales: su edad cuando ocurrieron los hechos, la desigualdad de poder que existía entre ambos y el reconocimiento de que sus padres no fueron cómplices.

Además, la resolución contempla un procedimiento para evitar que la cantante sea revictimizada durante el cumplimiento de la medida.

Esto significa que la disculpa no puede sustituirse por un mensaje distinto, aunque el productor considere que sus palabras son suficientes.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

El caso adquirió relevancia pública en marzo de 2022, cuando Sasha Sokol denunció que había vivido una relación abusiva con Luis de Llano durante su adolescencia.

La cantante tenía 14 años cuando comenzó la relación con el productor, quien tenía 39 y ocupaba una posición de influencia en la industria musical.

Posteriormente, Sokol emprendió acciones legales por daño moral. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la condena civil contra Luis de Llano, que contempla una indemnización económica, una disculpa pública y restricciones para referirse a la cantante fuera de los términos autorizados judicialmente.

La resolución se convirtió en un precedente relevante para el reconocimiento del daño moral en casos de abuso y relaciones marcadas por una desigualdad de poder.

¿Luis de Llano podría enfrentar nuevas consecuencias legales?

De acuerdo con la representación legal de Sasha Sokol, el productor ha recibido 13 requerimientos judiciales para cumplir con la sentencia y ha promovido más de 30 escritos y recursos legales relacionados con el proceso.

La defensa también señaló que la persistencia en el incumplimiento podría tener consecuencias adicionales.

Es importante distinguir que las 36 horas de arresto corresponden a una medida de apremio por el incumplimiento de órdenes judiciales dentro del proceso civil, y no a una nueva sentencia penal por los hechos originales.

Por ahora, la obligación de Luis de Llano sigue vigente: ofrecer la disculpa pública exactamente en los términos establecidos por el juzgado. Mientras tanto, Sasha Sokol continúa exigiendo el cumplimiento de una resolución que ha defendido como parte de su derecho a la reparación del daño.