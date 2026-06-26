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Sasha Sokol emite nuevo mensaje sobre su batalla legal contra Luis de Llano

La actriz y cantante mexicana volvió a pronunciarse sobre el proceso que mantiene con el productor, luego de señalar que, pese a la resolución definitiva emitida por la Suprema Corte Justicia de la Nación, aún existen aspectos de la sentencia que no se han cumplido

Junio 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Sasha Sokol anuncia que tomará medidas legales contra Luis de Llano

A través de Instagram, la ex integrante de Timbiriche reiteró que su principal exigencia sigue siendo el cumplimiento integro de la sentencia, especialmente la disculpa pública ordenada por las autoridades judiciales, sin embargo, ya se cumplió el plazo establecido para que Luis la emitiera sin que esto ocurriera.

Sasha afirmó que permitir el incumplimiento de una resolución dictada por la máxima instancia judicial del país enviaría un mensaje equivocado a las víctimas de violencia sexual. “Si ya se llegó hasta las últimas consecuencias en la Suprema Corte y se estableció una sanción, esta debe cumplirse”, dijo la actriz quien desde 2022 hizo pública la relación que mantuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39.

En junio del año pasado, la primera sala de la Suprema Corte, rechazó por unanimidad el amparo promovido por Luis y confirmó la condena por daño moral a favor de Sasha Sokol, estableciendo un precedente histórico al determinar que las acciones civiles derivadas de la violencia sexual contra menores no preescriben.

La resolución ordenó al productor ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización, abstenerse de referirse al caso y cumplir medidas de reparaciones adicionales.

Sin embargo, Sasha ha denunciado en diversas ocasiones que el productor aún no ha cumplido completamente con las obligaciones impuestas por la justicia, particularmente la disculpa pública y el pago de la reparación económica, la cual la cantante ha reiterado que destinará a organizaciones dedicadas a apoyar a víctimas de abuso sexual.

Sasha Sokol Luis de Llano
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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