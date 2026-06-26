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Diego Boneta rompe el silencio sobre su ruptura con Renata Notni

El actor habló abiertamente sobre su ruptura con la actriz, con quien mantuvo una relación de casi cinco años y formó una de las parejas más populares del espectáculo mexicano

Junio 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
diego boneta

Diego Boneta

Instagram @diego

Durante recientes encuentros con la prensa, Diego Boneta reconoció que atravesar el final de una relación larga ha representado un proceso emocional complicado, aunque aseguró que la separación ocurrió en buenos términos. El protagonista de “Luis Miguel, la serie”, explicó que la decisión fue tomada “desde el respeto, el amor y con mucho cariño”, dejando claro que no existen resentimientos entre ambos.

El actor confesó que como cualquier persona, ha tenido que enfrentar un proceso de duelo tras la ruptura. “Hay altas y bajas”,expresó al reflexionar sobre los cambios personales que ha experimentado en los últimos meses, aunque afirmó sentirse tranquilo con la decisión que ambos tomaron.

Las declaraciones de Diego se producen días después de que coincidieran en la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio CDMX.

El actor descaró que exista una reconciliación, y aseguró que mantienen una relación cordial y de respeto mutuo.

Además, Diego reveló que nunca recurrió a medidas drásticas como bloquear a su expareja en redes sociales o mensajes, pues considera importante cerrar los ciclos de manera sana tras compartir tantos años de vida juntos.

Diego Boneta Renata Notni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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