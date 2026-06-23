Katy Perry habla de la fuerte crisis emocional que sufrió tras romper con Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación en junio de 2025, tras nueve años juntos, la pareja se había comprometido en 2019 y en agosto de 2020 dio la bienvenida a su hija Daisy; sin embargo, con el paso del tiempo, su historia de amor llegó a su final.

En una reciente entrevista, Katy finalmente rompió el silencio y habló del dolor que le causó el fin de su relación con el actor, asegurando que sufrió de una crisis emocional y cómo su nueva pareja, Justin Trudeau, se convirtió en su salvación.

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Katy Perry habla de la crisis emocional que le causó su separación de Orlando Bloom

Durante una entrevista con The Zane Lowe Show, Katy describió el 2025 como el peor año de su vida y confesó haber atravesado una fuerte crisis emocional, llegando incluso a llorar durante su gira debido al dolor que le causó su separación.

“El año pasado fue muy difícil. Fue el peor año y el mejor año. Porque hay dos caras en cada moneda, y decidí verlo como el mejor”, declaró la cantante al programa, y continuó: “El año pasado, en junio, estaba en invierno durante la gira Lifetimes. Lloraba, me acababa de separar. Había pasado por mucho, ya sabes, cosas en público, en privado. Y pensé: ‘Dios mío, esto es muy intenso. ¿Se supone que una persona debe sentir todo esto y absorberlo todo?’”.

Aunque no reveló detalles, Katy incluso insinuó que había atravesado por una crisis emocional, que casi la rompe, pero está feliz de haber resistido esa etapa tan dura y oscura de su vida.

“Todo ha cambiado de verdad y es real, con los pies en la tierra y estable, y estoy tan contenta de haber decidido seguir adelante un año más, porque si sigues viviendo, la vida puede mejorar”, afirmó.

Justin Trudeau salvó a Katy Perry

Katy también contó cómo su actual pareja, Justin, se convirtió en su salvación, incluso lo ha llegado a calificar como su gran bendición.

“Y de repente apareció en mi vida esta enorme bendición”, señaló. “Fue como si Dios no me hubiera llevado tan lejos para abandonarme”.

La pareja debutó oficialmente en una alfombra roja el 8 de junio, durante la premiere de Katy Perry: The Lifetimes Tour en Nueva York, y durante una entrevista para la revista People, la cantante habló del gran impacto que Justin ha tenido en su vida.

“Estoy muy enamorada. Ese show fue después de conocer al amor de mi vida, y eso me dio mucho anclaje. Soy un poco como una cometa arcoíris. Vuelo muy alto y a veces necesito anclarme. Tener ese ancla por fin me hace sentir muy completa”, expresó.