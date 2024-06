Daniel Radcliffe se lleva su primer Premio Tony por “Merrily We Roll Along”

Gracias a su actuación en “Merrily We Roll Along”, Daniel Radcliffe ganó su primer Premio Tony como Mejor Actor de Reparto en un Musical, en una ceremonia realizada la noche del domingo en el David H. Koch Theater en el Lincoln Center de Nueva York.

El actor británico, quien personifica a Charley Kringas en la puesta, agradeció por el reconocimiento a sus compañeros de obra, a quienes aseguró como un honor compartir el escenario.

“Voy a hablar rápido e intentar no llorar. Esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido increíble”. “Es un honor estar en el escenario con todos ustedes cada noche”, dijo la estrella de Harry Potter.

Radcliffe compitió por el llamado "Óscar del teatro” contra colegas como Roger Bart, Joshua Boone, Brandon Victor Dixon, Sky Lakota-Lynch y Steven Skybell.

Daniel ha demostrado sus tablas en Broadway con papeles en obras como “The Lifespan of a Fact”, “The Cripple of Inishmaan”, “How to Succeed in Business Without Really Trying” y “Equus”, su debut en 2008.

“Stereophonic” y “The Outsiders” fueron las ganadoras de los Premios Tony 2024

Los llamados "Óscares del Teatro”, los Premios Tony, eligieron a las obras “Stereophonic”, como Mejor Pieza Teatral, y “The Outsiders”, como Mejor Comedia Musical.

“Stereophonic”, escrita por David Adjmi, cuenta la historia de la creación de un disco por parte de un grupo de rock, con música original de Will Butler.

La segunda es una adaptación de la novela de S.E. Hinton. Además obtuvo premios a Mejor Puesta en Escena, Mejor Iluminación y Diseño Sonoro.