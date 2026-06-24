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Kendall Jenner y Jacob Elordi sorprenden con nuevas fotos juntos en Australia

La modelo y el actor fueron captados juntos en Byron Bay, una escapada que llega meses después de que comenzaran a salir.

Junio 24, 2026 • 
Tania Franco
Kendall Jenner y Jacob Elordi sorprenden con nuevas fotos juntos en Australia

Getty Images.

Kendall Jenner y Jacob Elordi vuelven a estar en boca de todos. La modelo y el actor australiano fueron fotografiados recientemente en Byron Bay, Australia, durante una salida casual que rápidamente dio la vuelta al mundo. Las imágenes muestran a la pareja disfrutando de un paseo relajado, reforzando las especulaciones sobre una relación que parece ir cada vez más en serio.

Su historia comenzó a principios de 2026

Aunque ambos se conocían desde hace tiempo dentro del mismo círculo social, los rumores de romance tomaron fuerza después de que fueran vistos juntos en eventos como la fiesta posterior a Coachella y más tarde durante viajes a Hawái y Japón. Fuentes cercanas aseguraron que fue Elordi quien dio el primer paso y que Kendall se mostró abierta a explorar la relación desde el inicio.

Las nuevas fotografías en Australia tienen un significado especial. Byron Bay se encuentra cerca de la ciudad natal de Jacob Elordi, Brisbane, y diversos medios reportan que Kendall viajó para acompañarlo en la celebración de su cumpleaños número 29, además de pasar tiempo en su entorno más cercano.

De acuerdo con reportes recientes, la relación ha evolucionado rápidamente durante los últimos meses. Personas cercanas a la pareja afirman que se han vuelto prácticamente inseparables y que Kendall incluso visualiza un futuro junto a él. Aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre su romance, sus constantes viajes juntos y ahora esta escapada australiana siguen alimentando el interés de sus seguidores.

Kendall Jenner Jacob Elordi
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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