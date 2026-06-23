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Así reaccionó la Selección Mexicana tras la predicción de Belmont Cameli de que México ganará el Mundial 2026

El actor de ‘Off Campus’ aseguró que cree que México ganará el Mundial 2026 y la cuenta oficial de la Selección Mexicana respondió con un guiño a la serie, mientras mostraba a figuras como Israel Reyes.

Junio 23, 2026 • 
Tania Franco
Así reaccionó la Selección Mexicana tras la predicción de Belmont Cameli de que México ganará el Mundial 2026

IG: @BelmontCameli - Caras México

Belmont Cameli se ha convertido en uno de los nombres más comentados entre los aficionados mexicanos al fútbol y los seguidores de Off Campus. Durante una dinámica realizada en el Mundial 2026, el actor estadounidense sorprendió al asegurar que cree que México será el país que levantará la Copa del Mundo.

La declaración no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron el inesperado voto de confianza hacia la Selección Mexicana. Sin embargo, lo que llamó aún más la atención fue la respuesta oficial de la propia selección.

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana compartió un video retomando las palabras de Belmont Cameli y acompañándolo con la canción “Girls” de The Kid LAROI, un tema que los seguidores de ‘Off Campus’ reconocieron de inmediato por formar parte de una de las escenas más icónicas relacionadas con la historia de Garrett Graham, personaje interpretado por el actor.

El video también incluyó imágenes de algunos de los futbolistas más importantes del combinado nacional, entre ellos Israel Reyes. La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de aficionados que incluso comenzaron a considerar a Belmont Cameli como un “amuleto de la suerte” para el equipo nacional. Aunque todavía queda camino por recorrer en el Mundial 2026, la predicción del actor ya encontró eco entre los seguidores mexicanos.

futbol Off Campus Mundial 2026
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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