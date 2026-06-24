Pharrell Williams convierte París en una playa para el desfile masculino Primavera-Verano de Louis Vuitton

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El director creativo de la línea masculina de la maison francesa cubrió gran parte del recinto con arena real y sorprendió a los asistentes con una enorme ola artificial que rompía en el centro de la pasarela, recreando el ambiente de una playa californiana en pleno corazón de la capital francesa. La escenografía, diseñada por el propio Williams, se convirtió en una de las más comentadas de la temporada y reforzó en vínculo entre la moda, el espectáculo y la sostenibilidad.

Más allá del impacto visual, la producción incorporó medidas ambientales. El agua utilizada para la gigantesca ola fue integrada a un sistema de circuito cerrado para su reutilización, mientras que la arena será donada a las canchas de voleibol de playa del complejo universitario.

La colección exploró los códigos del surf desde una perspectiva de lujo contemporáneo. Sobre la pasarela desfilaron trajes en siluetas relajadas, prendas con texturas inspiradas en trajes de neopreno, denim desgastado por el sol, chamarras técnicas, bombers bordadas y una amplia gama de accesorios de viaje.

Entre los detalles más llamativos destacaron las tablas de surf intervenidas con el emblemático Monogram de la casa, así como bolsos, mochilas y equipaje diseñados para acompañar un estilo de vida nómada entre la playa y la ciudad.

El desfile reunió a numerosas celebridades y figuras del deporte y el entretenimiento como: Jeremy Allen, Lola Young, J-Hope, Missy Elliott y más.