Pharrell Williams

Cantante, productor y director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton.

Pharrell Williams recibe la Legión de Honor por su impacto en la cultura y la moda
Moda
El cantante y director creativo de Louis Vuitton Homme recibe una de las máximas distinciones del país por su impacto en la cultura y la moda contemporánea
Enero 26, 2026
 · 
Tania Franco