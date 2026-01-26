Lifestyle
Pharrell Williams
Cantante, productor y director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton.
Moda
Pharrell Williams recibe la Legión de Honor por su impacto en la cultura y la moda
El cantante y director creativo de Louis Vuitton Homme recibe una de las máximas distinciones del país por su impacto en la cultura y la moda contemporánea
Enero 26, 2026
·
Tania Franco