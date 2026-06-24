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Quién es Daniela Basso, la esposa de Raúl Jiménez y a qué se dedica

La vida personal de Raúl ha despertado gran interés durante el Mundial 2026, especialmente por la mujer que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera

Junio 24, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La esposa de Raúl Jiménez, quien anotó el segundo gol en el partido de México vs Sudáfrica, es Daniela Basso, actriz mexicana, conductora y figura del entretenimento con una trayectoria propia en televisión y teatro.

Nacida el 23 de junio de 1989 en la Ciudad de México, la mujer que conquistó el corazón de Raúl, comenzó desde muy joven su formación artística. Estudió actuación en la escuela Artes Escénicas Casazul y posteriormente se preparó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde desarrolló su carrera profesional.

Daniela Basso es principalmente actriz de televisión y cine. Ha participado en diversas producciones mexicanas, entre ellas las telenovelas “Simplemente María”, “Que te perdone Dios”, “Corazón indomable”, “Qué bonito amor”, además de programas como “Como dice el dicho”, y “La Rosa de Guadalupe”.

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Además de la actuación, ha incursionado como conductora y reportera, especialmente en contenidos relacionados con el deporte.

Su historia de amor con Raúl comenzó en 2017-2018, gracias a Instagram, cuando Raúl publicó una historia anunciando que viajaba a Rusia para disputar el Mundial con la Selección. Daniela respondió al mensaje deseándole suerte, él le contestó y comenzaron a conversar. Con el paso de los días intercambiaron números telefónicos y mantuvieron videollamadas mientras el futbolista permanecía concentrado en la Copa del Mundo.

Cuando terminó el Mundial, Raúl regresó a México y le pidió a Daniela que fuera a recibirlo al aeropuerto. Ese fue su primer encuentro en persona. Ambos han relatado que la conexión fue inmediata y que, tras varias salidas, iniciaron una relación formal.

Después, en febrero de 2025, el delantero mexicano le pidió matrimonio durante un viaje a los Alpes Suizos. Con el paso de los años formaron una familia y tuvieron dos hijos, Arya y Ander.

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Raúl Jiménez Daniela Basso
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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