Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista en anotar en seis mundiales

La histórica hazaña llegó durante el partido entre Portugal y Uzbekistán correspondiente al Mundial de 2026, disputado en Houston, donde Ronaldo abrió el marcador y posteriormente firmó un doblete que confirmó una nueva marca sin precedentes en el torneo. Con este logro, el capitán portugués anotó en las Copas del Mundo de 2006,2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

A sus 41 años, el atacante continúa ampliando un legado que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Además de convertirse en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos, Ronaldo superó registros históricos de Portugal en la máxima competición internacional y reafirmó su extraordinaria lingevidad deportiva.

El récord adquiere una dimensión aún mayor si se considera que en Qatar 2022 ya había sido el primer futbolista en anotar en cinco Copas del Mundo diferentes. Cuatro años después, volvió a romper su propia marca para establecer un registro que ningún otro jugador había conseguido en los casi cien años de historia del torneo.

La anotación ante Uzbekistán también permitió a Ronaldo alcanzar los 10 goles mundialistas con la selección de Portugal, consolidándose como una de las grandes figuras de la historia de su país en la Copa del Mundo.