Cuánto costó el bautizo de la hija de Canelo Álvarez y Fernanda Gómez

Aunque la familia no ha revelado oficialmente cuánto costó el evento, especialistas en organización de eventos estiman que una celebración de estas características podría superar fácilmente varios millones de pesos, debido a la producción, la decoración, el banquete y las presentaciones musicales privadas.

La ceremonia religiosa se realizó en un entorno familiar y posteriormente dio paso a una recepción que destacó por su temática inspirada en un jardín encantado. El recinto fue adornado con moles de flores naturales en tonos lilas, rosas y amarillos, además de una impresionante fuente decorativa cubierta de arreglos florales que se convirtió en uno de los principales atractivos de la celebración.

Entre los detalles más comentados estuvieron las actuaciones musicales de la cantante Mon Laferte y del intérprete regional mexicano Remmy Valenzuela, quienes amenizaron la fiesta ante familiares y amigos cercanos de la pareja.

En redes sociales, Fernanda Gómez compartió imágenes del evento, donde mostró mesas decoradas con flores, cristalería de lujo, repostería personalizada y una ambientación cuidadosamente diseñada para la ocasión.