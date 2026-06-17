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¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? Ellos son Thiago, Mateo y Ciro

El futbolista argentino y su esposa han formado una de las familias más queridas del deporte. Así se conocieron, cuándo se casaron y quiénes son los tres hijos que los acompañan en cada etapa de su vida.

Junio 17, 2026 • 
Tania Franco
¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? Ellos son Thiago, Mateo y Ciro

Instagram: Antonela Roccuzzo.

La historia de amor entre Messi y Antonela comenzó en Rosario, Argentina, cuando ambos eran niños. El futbolista conoció a Antonela gracias a su amigo Lucas Scaglia, primo de ella, y desde entonces mantuvieron una estrecha amistad. Años después, cuando Messi ya desarrollaba su carrera en Europa, retomaron el contacto y comenzaron una relación que se hizo pública en 2009.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? Ellos son Thiago, Mateo y Ciro

Instagram: Antonela Roccuzzo.

Tras varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y algunas de las mayores figuras del fútbol internacional. Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más estables y admiradas del mundo del deporte.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? Ellos son Thiago, Mateo y Ciro

Instagram: Antonela Roccuzzo.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

Thiago Messi

Es el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Nació el 2 de noviembre de 2012 y actualmente tiene 13 años. Thiago suele acompañar a su padre en eventos deportivos y ha comenzado a despertar interés por el fútbol desde temprana edad.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? Ellos son Thiago, Mateo y Ciro

Instagram: Antonela Roccuzzo.

Mateo Messi

Mateo nació el 11 de septiembre de 2015 y tiene 10 años. Es conocido por su personalidad extrovertida y por las divertidas anécdotas que tanto Messi como Antonela han compartido sobre él a lo largo de los años.

Hijos de Messi

Instagram: Antonela Roccuzzo.

Ciro Messi

El menor de la familia nació el 10 de marzo de 2018 y actualmente tiene 8 años. Aunque suele mantenerse más alejado de los reflectores, aparece con frecuencia en las publicaciones familiares de sus padres.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? Ellos son Thiago, Mateo y Ciro

Instagram: Antonela Roccuzzo.

A lo largo de la carrera de Messi, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro se han convertido en sus principales apoyos. Ya sea en finales de Copa del Mundo, celebraciones de títulos o momentos personales, la familia ha estado presente en algunos de los capítulos más importantes de la vida del futbolista.

Hijos de Messi

Instagram: Antonela Roccuzzo.

Hoy, mientras Lionel Messi sigue rompiendo récords a los 38 años, sus hijos continúan creciendo bajo la mirada del mundo, acompañando a una de las mayores leyendas que ha dado el fútbol.

Lionel Messi Antonela Roccuzzo futbolistas futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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