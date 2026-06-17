¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? Ellos son Thiago, Mateo y Ciro
El futbolista argentino y su esposa han formado una de las familias más queridas del deporte. Así se conocieron, cuándo se casaron y quiénes son los tres hijos que los acompañan en cada etapa de su vida.
La historia de amor entre Messi y Antonela comenzó en Rosario, Argentina, cuando ambos eran niños. El futbolista conoció a Antonela gracias a su amigo Lucas Scaglia, primo de ella, y desde entonces mantuvieron una estrecha amistad. Años después, cuando Messi ya desarrollaba su carrera en Europa, retomaron el contacto y comenzaron una relación que se hizo pública en 2009.
Tras varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y algunas de las mayores figuras del fútbol internacional. Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más estables y admiradas del mundo del deporte.
¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?
Thiago Messi
Es el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Nació el 2 de noviembre de 2012 y actualmente tiene 13 años. Thiago suele acompañar a su padre en eventos deportivos y ha comenzado a despertar interés por el fútbol desde temprana edad.
Mateo Messi
Mateo nació el 11 de septiembre de 2015 y tiene 10 años. Es conocido por su personalidad extrovertida y por las divertidas anécdotas que tanto Messi como Antonela han compartido sobre él a lo largo de los años.
Ciro Messi
El menor de la familia nació el 10 de marzo de 2018 y actualmente tiene 8 años. Aunque suele mantenerse más alejado de los reflectores, aparece con frecuencia en las publicaciones familiares de sus padres.
A lo largo de la carrera de Messi, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro se han convertido en sus principales apoyos. Ya sea en finales de Copa del Mundo, celebraciones de títulos o momentos personales, la familia ha estado presente en algunos de los capítulos más importantes de la vida del futbolista.
Hoy, mientras Lionel Messi sigue rompiendo récords a los 38 años, sus hijos continúan creciendo bajo la mirada del mundo, acompañando a una de las mayores leyendas que ha dado el fútbol.