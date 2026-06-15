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Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo; su fortuna supera los 1.1 billones de dólares

El empresario tecnológico se convirtió oficialmente en la primera persona de la historia en alcanzar una fortuna superior a 1.1 billones de dólares

Junio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Elon Musk

X @elonmusk

El crecimiento de su patrimonio se produjo luego de que las acciones de la empresa aeroespacial SpaceX registraran una fuerte valorización tras su Oferta Pública Inicial que llevó a la compañía a superar los 2 billones de dólares de valor de mercado.

La fortuna de Musk fue impulsada principalmente por su participación accionaria en SpaceX, además de sus inversiones en Tesla, xAI, Neuralink y The Boring Company.

La cifra coloca a Musk muy por encima del resto de las personas más ricas del planeta. El hito marca un nuevo récord en la historia de las grandes fortunas y consolida a Musk como la figura más influyente del sector tecnológico y espacial a nivel global.

Con dicha fortuna, Musk tendría una capacidad de compra difícil de imaginar. Podría comprar varias empresas gigantes como McDonalds, Nike y Starbucks.

Podría adquirir decenas de equipos deportivos de élite, incluidos clubes de fútbol valorados en miles de millones de dólares. También, podría financiar durante años programas espaciales completos de países enteros. Además de comprar más de 10 millones de viviendas de 100,000 dólares cada una.

Elon Musk
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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