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Lionel Messi hizo historia a los 38 años: los récords que rompió en el Mundial 2026

El capitán de Argentina firmó un triplete ante Argelia y sumó nuevas marcas históricas que lo consolidan como una de las mayores leyendas del fútbol.

Junio 17, 2026 • 
Tania Franco
Lionel Messi hizo historia a los 38 años: los récords que rompió en el Mundial 2026

Instagram: Lionel Messi.

Lionel Messi volvió a demostrar que la edad es solo un número. A sus 38 años, el capitán de Argentina fue la gran figura en la victoria 3-0 sobre Argelia durante el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026, un partido que quedará marcado por los múltiples récords que rompió el astro rosarino.

Con alma de pionero

Messi anotó los tres goles del encuentro, firmando el primer hat-trick mundialista de su carrera. Sin embargo, la hazaña fue mucho más allá de los tres tantos. Con su participación en el torneo, se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo, superando una marca que compartía con otras leyendas del deporte.

Lionel Messi hizo historia a los 38 años: los récords que rompió en el Mundial 2026

Instagram: Lionel Messi.

20 años de su primer día en la Selección Argentina

La noche también tuvo un significado especial porque alcanzó los 200 partidos con la selección argentina, una cifra reservada para muy pocos jugadores en la historia del fútbol internacional. Como capitán y referente de la Albiceleste, Messi sigue ampliando un legado que comenzó hace más de dos décadas.

Además, gracias a los tres goles convertidos frente a Argelia, igualó el récord del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 anotaciones. El argentino también se convirtió en el jugador de mayor edad en conseguir un hat-trick en una Copa del Mundo.

Lionel Messi hizo historia a los 38 años: los récords que rompió en el Mundial 2026

Instagram: Lionel Messi.

Lo más sorprendente es que estos logros llegan cuatro años después de haber levantado el trofeo en Qatar 2022. Cuando muchos pensaban que su historia en los Mundiales había terminado, Messi volvió para seguir escribiendo capítulos inolvidables.

A sus 38 años, el argentino no solo mantiene intacta su calidad, sino que continúa rompiendo récords en el escenario más importante del fútbol. Una vez más, Lionel Messi demostró por qué su nombre ya forma parte de la historia del deporte.

Messi Lionel Messi futbolista Argentina Mundial
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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