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¿Quién es Manuel García-Rulfo? El actor mexicano que que estaría conquistando el corazón de Shakira

Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance tras ser vistos juntos en una supuesta cita en la ciudad de Los Ángeles.

Junio 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance tras cita en Los Ángeles

Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance tras cita en Los Ángeles

Getty Images

Shakira se ha convertido en tendencia en redes sociales, y esta vez no por su participación en el Mundial de 2026, la cantante colombiana fue captada junto a un reconocido actor mexicano a las afueras de un exclusivo hotel en Los Ángeles, generando especulaciones sobre un posible nuevo romance.

Famoso por sus papeles en producciones como The Lincoln Lawyer, Pedro Páramo, A Man Called Otto y Jurassic World Rebirth, el actor Manuel García-Rulfo es ahora tendencia por su inesperada cita con Shakira.

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Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance tras cita en Los Ángeles

Shakira y Manuel fueron captados juntos en el hotel The Sunset Tower de Hollywood, las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, fueron difundidas por DeuxMoi, dando lugar a las especulaciones sobre un posible romance entre la colombiana y el mexicano.

Y es que aunque solo fueron vistos conversando y abordando juntos un automóvil afuera del hotel, la complicidad y las sonrisas que mostraron llamaron la atención de los fans; sin embargo, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.

Por otra parte, Shakira ha dicho en varias ocasiones que se encuentra disfrutando de su soltería, mientras que Manuel ha estado vinculado a la cantante Audrey McGraw desde el 2023, y no hay reportes de que hayan finalizado su relación.

Manuel García-Rulfo: quién es el mexicano relacionado con Shakira

Manuel es un actor mexicano nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, inició su carrera en México pero su talento ha llegado a Hollywood con producciones de alto perfil con las que ha ganado renombre internacional.

Desde joven sintió una gran pasión por la fotografía: “Cuando era muy joven, quería ser fotógrafo para National Geographic”, dijo el actor a la revista Flaunt. “Mi padre y mi abuelo también tenían experiencia en fotografía, así que creo que lo heredé de ellos, es simplemente parte de quién soy”.

Manuel ha aparecido en varias películas a lo largo de los años, incluyendo Los siete magníficos, Un hombre llamado Otto y Greyhound, pero en 2022, consiguió su primer papel protagonista en el drama legal The Lincoln Lawyer, basado en la serie de libros homónima de Michael Connelly.

A pesar de su éxito frente a la cámara, Manuel planeaba originalmente seguir una carrera detrás de ella, el actor mexicano declaró a TODAY en una entrevista de 2023 que asistió a la Academia de Cine de Nueva York para estudiar cine.

También admitió a Flaunt que espera dirigir un proyecto algún día: “Siempre he querido dirigir”, dijo Manuel. “Me encanta el cine y me encanta la sensación de dirigir. Es genial porque incluye desde la interpretación hasta la fotografía y tiene muchos elementos que realmente me emocionan”.

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