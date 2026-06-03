Shakira revela por qué ha decidido cerrar la puerta al amor después de Piqué

Han pasado cuatro años desde que Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una de las separaciones más mediáticas y polémicas, la pareja que comparte a dos hijos, decidió tomar caminos separados en medio de una infidelidad y canciones llenas de indirectas.
Sin embargo, en los últimos meses han dado muestras de mantener una relación más armoniosa y unida que beneficia a sus hijos, pero mientras Piqué continúa su relación con Clara Chía, muchos se preguntan cuándo volverá el amor a Shakira.
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¿Por qué Shakira decidió poner en pausa el amor en su vida?
Tras la separación de Piqué, Shakira fue relacionada sentimentalmente con varias celebridades; sin embargo, no formalizó con ningún prospecto y se ha mantenido soltera desde entonces.
Durante una entrevista con la revista The Times, la intérprete de ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial 2026, explicó por qué le ha cerrado la puerta al amor de forma indefinida: “Estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”.
Shakira explicó que dentro de sus prioridades no está el amor, pues quiere enfocar su atención en su carrera y en la crianza de sus hijos: “Por ahora no hay romance para mí. No tengo espacio ni tiempo para eso. Estoy muy ocupada. Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera”.
Shakira y Piqué se vuelven a seguir en Instagram
Shakira y Piqué se conocieron durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la cantante colombiana interpretó el tema oficial, Waka Waka, dando inicio a una de las relaciones más mediáticas del mundo del espectáculo y el deporte.
Tras 12 años de relación, y compartir a sus hijos Milan y Sasha, la pareja se separó en medio de una polémica batalla que dio mucho de qué hablar; sin embargo, cuatro años después han logrado limar asperezas y mantener una relación mucho más armoniosa.
La última noticia que ha sacudido a las redes sociales, es que tanto la cantante como el exfutbolista, han comenzado a seguirse de nuevo en Instagram, causando un gran alboroto entre sus fans.
Según diversos reportes, Shakira y Gerard Piqué habrían recuperado antiguas publicaciones en Instagram en las que aparecen juntos, incluyendo fotografías de celebraciones, momentos familiares y recuerdos de su etapa como pareja.