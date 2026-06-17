Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Así es la luna de miel de cuento de hadas de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

Tras celebrar una doble boda, Dua Lipa y Callum Turner disfrutan de su primera semana como marido y mujer con una romántica luna de miel en el mediterráneo.

Junio 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
La luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

La luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

Getty Images

Dua Lipa y Callum Turner disfrutan de su luna de miel en Italia después de casarse en dos ceremonias celebradas recientemente: una íntima en Londres el 31 de mayo y una segunda celebración en Sicilia el 6 de junio.

La cantante y el actor viven sus primeros días como matrimonio recorriendo destinos italianos, donde se les ha visto muy felices y enamorados, mostrando una complicidad única e intensa que ha cautivado a sus fans.

Te podría interesar: Callum Turner confiesa qué hace tan especial su relación con Dua Lipa: “Uno quiere inspirarse en la persona que ama”

La luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

Los lugares más hermosos de Italia han sido el escenario perfecto para que Dua Lipa y su esposo Callum Turner disfruten de sus primeros días como casados, la pareja ha vivido una luna de miel llena de romance y bellos paisajes.

De acuerdo con medios como TMZ, Dua y Callum fueron captados navegando en una embarcación privada cerca de la Costa Amalfitana, compartiendo románticos momentos entre paseos, abrazos y besos, reflejando la felicidad que viven en esta nueva etapa como recién casados.

También fueron vistos en Taormina, Sicilia, donde disfrutan de una luna de miel tranquila, marcada por paseos en el mar, conversaciones, risas y momentos de intimidad lejos de la atención pública.

¿Por qué Italia es tan especial para Dua Lipa y Callum Turner?

Más allá de su exclusividad y encanto, Italia tiene un significado especial para Dua Lipa y Callum Turner, pues, según fuentes cercanas, es un lugar clave en su historia de amor y el escenario de algunos de los recuerdos más felices que han compartido juntos.

Italia es su lugar favorito. Tienen muchísimos recuerdos felices allí juntos. Regresar a Sicilia para celebrar su boda y crear aún más recuerdos fue algo muy especial. Por eso, Italia fue la opción natural para su luna de miel”, reveló una fuente a la revista People.

Pasan los días disfrutando del agua, charlando, riendo y tomando el sol. Se ven increíblemente felices, no paran de cogerse de la mano y son muy monos”, expresó la fuente. Asimismo, otra fuente ha declarado que la luna de miel parece ser “romántica” y “relajante”.

¿Por qué tuvieron dos bodas?

Dua y Callum optaron por una boda íntima en Londres para mantener la celebración en privado, mientras que la segunda ceremonia en Italia les permitió compartir el momento con un círculo más amplio de familiares y amigos.

La ceremonia en Londres fue exactamente lo que querían. Fue íntima y significativa, y estuvieron rodeados de sus seres queridos”, y sobre la boda en Italia: “Así pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos: un momento íntimo a solas y una gran celebración con familiares y amigos en Italia”.

Puede interesarte:

Puede interesarte:

Black Mirror
Entretenimiento
¿Por qué todos hablan de Black Mirror y la huelga de actores en Hollywood?
Julio 17, 2023
 · 
Alejandro Ayala
hielga hollywood explicada
Entretenimiento
De qué se trata la huelga de actores que ‘paralizará’ Hollywood
Julio 14, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

Dua Lipa Callum Turner
Melisa Velázquez
Relacionadas
MAYTE-PERRONI-ANDRES-TOVAR.jpg
Entretenimiento
Andrés Tovar enfrenta proceso judicial por presunto fraude
Junio 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Garner revela detalles de su etapa más dura con Ben Affleck y cómo afectó a su carrera en Hollywood
Entretenimiento
Jennifer Garner revela detalles de su etapa más dura con Ben Affleck y cómo afectó a su carrera en Hollywood
Junio 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
anya-taylor-joy
Entretenimiento
Anya Taylor-Joy se suma a El Señor de los Anillos con un personaje inédito para La Caza de Gollum
Junio 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación
Entretenimiento
Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación: “Todo estaba planeado”
Junio 16, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Lucciana, Guillermo Jr. y Karla han crecido entre mudanzas, partidos y los desafíos de la carrera internacional de su padre
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco
Tom Holland revela quiénes estuvieron presentes en su boda con Zendaya
Entretenimiento
Tom Holland revela quiénes estuvieron presentes en su boda con Zendaya
El actor confirmó por primera vez que ya se casó con la estrella de Euphoria y compartió un detalle que sorprendió a sus seguidores
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco
¡Allie y Dean continuarán el romance! Todo lo que sabemos de los nuevos protagonistas de "Off Campus"
Entretenimiento
El primer vistazo de ‘Off Campus 2' y la universidad donde graban la serie
La UBC, en Vancouver, vuelve a convertirse en “Briar University” mientras los fans y estudiantes ya comparten imágenes del rodaje de la nueva entrega protagonizada por Allie y Dean
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco
harper-beckhamjpeg
Entretenimiento
¿Fue un montaje? Esto dijo el equipo de Brooklyn Beckham sobre la visita de Harper
El equipo del hijo mayor de David y Victoria Beckham reaccionó a las imágenes de su hermana menor llegando a su casa en medio del distanciamiento familiar
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco