Así es la luna de miel de cuento de hadas de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

Dua Lipa y Callum Turner disfrutan de su luna de miel en Italia después de casarse en dos ceremonias celebradas recientemente: una íntima en Londres el 31 de mayo y una segunda celebración en Sicilia el 6 de junio.

La cantante y el actor viven sus primeros días como matrimonio recorriendo destinos italianos, donde se les ha visto muy felices y enamorados, mostrando una complicidad única e intensa que ha cautivado a sus fans.

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La luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en Italia

Los lugares más hermosos de Italia han sido el escenario perfecto para que Dua Lipa y su esposo Callum Turner disfruten de sus primeros días como casados, la pareja ha vivido una luna de miel llena de romance y bellos paisajes.

De acuerdo con medios como TMZ, Dua y Callum fueron captados navegando en una embarcación privada cerca de la Costa Amalfitana, compartiendo románticos momentos entre paseos, abrazos y besos, reflejando la felicidad que viven en esta nueva etapa como recién casados.

También fueron vistos en Taormina, Sicilia, donde disfrutan de una luna de miel tranquila, marcada por paseos en el mar, conversaciones, risas y momentos de intimidad lejos de la atención pública.

¿Por qué Italia es tan especial para Dua Lipa y Callum Turner?

Más allá de su exclusividad y encanto, Italia tiene un significado especial para Dua Lipa y Callum Turner, pues, según fuentes cercanas, es un lugar clave en su historia de amor y el escenario de algunos de los recuerdos más felices que han compartido juntos.

“Italia es su lugar favorito. Tienen muchísimos recuerdos felices allí juntos. Regresar a Sicilia para celebrar su boda y crear aún más recuerdos fue algo muy especial. Por eso, Italia fue la opción natural para su luna de miel”, reveló una fuente a la revista People.

“Pasan los días disfrutando del agua, charlando, riendo y tomando el sol. Se ven increíblemente felices, no paran de cogerse de la mano y son muy monos”, expresó la fuente. Asimismo, otra fuente ha declarado que la luna de miel parece ser “romántica” y “relajante”.

¿Por qué tuvieron dos bodas?

Dua y Callum optaron por una boda íntima en Londres para mantener la celebración en privado, mientras que la segunda ceremonia en Italia les permitió compartir el momento con un círculo más amplio de familiares y amigos.

“La ceremonia en Londres fue exactamente lo que querían. Fue íntima y significativa, y estuvieron rodeados de sus seres queridos”, y sobre la boda en Italia: “Así pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos: un momento íntimo a solas y una gran celebración con familiares y amigos en Italia”.