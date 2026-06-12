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Callum Turner confiesa qué hace tan especial su relación con Dua Lipa: “Uno quiere inspirarse en la persona que ama”

Callum Turner profundizó sobre la influencia que ha tenido Dua Lipa en su vida y el secreto que los mantiene unidos en medio de sus extenuantes jornadas de trabajo.

Junio 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Callum Turner confiesa qué hace tan especial su relación con Dua Lipa

Callum Turner confiesa qué hace tan especial su relación con Dua Lipa

Getty Images

En las últimas semanas, Dua Lipa y Callum Turner han sido protagonistas de titulares por su reciente boda en Londres y por la maravillosa celebración de tres días en Italia, su historia de amor se ha convertido en una fuente de inspiración para sus millones de fans en el mundo que ahora creen en el amor gracias a ellos.

Y para quienes pensaban que no podían darnos más romance, estaban muy equivocados, pues recientemente, el actor británico ha reflexionando sobre su vida junto a la cantante y la influencia que ha tenido en su vida, así como el secreto de su exitoso romance, que es mucho más simple de lo que parece en medio de sus apretadas agendas de trabajo.

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Callum Turner confiesa qué hace tan especial su relación con Dua Lipa

Durante una entrevista para The Hollywood Reporter, donde detalló los nuevos proyectos profesionales que está por iniciar, Callum también habló de la influencia que ha tenido Dua en su vida.

Uno quiere inspirarse en la persona con la que está”, declaró el actor británico, dejando claro que no sólo siente amor por su esposa, sino también una profunda admiración.

Aunque no dio detalles sobre su reciente boda, Callum dejó claro que en medio de sus proyectos personales y agendas llenas de trabajo y nuevos proyectos, el secreto de su éxito como pareja, viene de priorizar el tiempo junto tanto como sea posible.

Nos aseguramos de estar juntos tanto como sea posible”, afirmó.

¿Qué hacen Dua Lipa y Callum Turner en su tiempo libre juntos?

Desde que comenzaron los rumores sobre su romance a inicios de 2024, la pareja ha sido vista en múltiples ocasiones compartiendo viajes, eventos y momentos especiales alrededor del mundo; sin embargo, ambos han optado por mantener una postura discreta respecto a su vida privada.

El actor ha confesado que entre su rutina diaria con Dua, priorizan los momentos sencillos como pasear a su perro, convivir con amigos y disfrutar de actividades culturales, manteniendo estos espacios juntos pese a sus apretadas agendas profesionales.

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