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Dua Lipa continúa con las celebraciones de su boda con Callum Turner

La pareja se encuentra en Palermo, Sicilia, tras haberse casado en una ceremonia civil privada en Londres el pasado 31 de mayo

Junio 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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@newbottega

Los recién casados iniciaron este fin de semana una serie de eventos previos a la gran ceremonia italiana, rodeados de familiares, amigos y celebridades. Ambos fueron captados llegando al evento entre sonrisas y muestras de afecto, mientras recibían a sus invitados en una de las primeras actividades programadas para el fin de semana nupcial.

Para la fiesta de bienvenida y preceremonia, la cantante Dua Lipa acaparó las miradas con un espectacular diseño blanco personalizado de la firma Bottega Veneta, creado por su directora creativa Louis Trotter.

El vestido, confeccionado con el característico tejido intrecciato de la casa italiana, incorporó detalles de plumas blancas que aportaron movimiento y dramatismo al conjunto hecho a medida de Dua, el cual resaltó su figura.

El look destacó por su elegante silueta de cuello halter, espalda descubierta y una falda ajustada decorada con plumas, complementada con un bolso a juego y joyería de lujo. La cantante apostó por un estilo sofisticado y minimalista.

Por su parte, Turner lució un traje beige de inspiración veraniega que armonizó con el ambiente mediterráneo de la celebración.

Entre los invitados destacados se encuentran: Charli XCX, Troye Sivan, Joe Alwyn y Mark Ronson, quienes viajaron hasta Palermo para acompañar a los recién casados en la celebración.

Dua Lipa Callum Turner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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