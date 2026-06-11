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Julián Quiñones y Raúl Jiménez encienden el Mundial 2026 y le dan 2 goles a México

La Selección Mexicana desató la euforia en el Mundial 2026 con dos goles antes del minuto 76, acercándose a un arranque soñado ante Sudáfrica

Junio 11, 2026 • 
Tania Franco
Julián Quiñones y Raúl Jiménez encienden el Mundial 2026 y le dan 2 goles a México

Luke Hales/Getty Images

La fiesta mundialista se vive al máximo y la Selección Mexicana ha respondido en la cancha. Al minuto 76 del encuentro ante Sudáfrica, el Tri mantiene la ventaja gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes hicieron estallar de emoción a la afición presente en el estadio.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez encienden el Mundial 2026 y le dan 2 goles a México

Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

El primer golpe llegó muy temprano, en los primeros 10 minutos Julián Quiñones se convirtió en el autor del primer gol de México en esta Copa del Mundo 2026, escribiendo su nombre en la historia del torneo y provocando una celebración que recorrió las gradas y millones de hogares mexicanos.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez encienden el Mundial 2026 y le dan 2 goles a México

Jam Media/Getty Images

Ya en la segunda mitad, cuando el partido exigía mantener el control, apareció Raúl Jiménez. El delantero amplió la ventaja con una definición que volvió a encender el ambiente y confirmó el gran momento que vive el conjunto nacional en su presentación mundialista.

Con el reloj marcando el minuto 76, México se acerca a un debut de ensueño, respaldado por una afición entregada que no ha dejado de alentar desde el silbatazo inicial. Los goles de Quiñones y Jiménez han sido hasta ahora los protagonistas de una tarde que podría quedar grabada en la memoria de los aficionados mexicanos.

Raúl Jiménez Mundial 2026 futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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