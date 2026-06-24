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La hija de Georgina y Cristiano Ronaldo canta ‘Vivo por ella’ y emociona a Andrea Bocelli

Alana, la hija de Georgina y Cristiano, se hizo viral gracias a un video donde aparece cantando un tema de Andrea Bocelli, impresionando incluso al tenor italiano.

Junio 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Hija de Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo sorprende al cantar ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli

Hija de Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo sorprende al cantar ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli

Getty Images

Lejos de sus exitosas carreras, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formado una de las familias más sólidas y admiradas del mundo del deporte y el entretenimiento, a la que priorizan por encima de todo y de la que se muestran profundamente orgullosos.

Georgina se ha mostrado como una madre orgullosa y no duda en presumir las habilidades y talentos de sus hijos, ya sea el talento heredado de Cristinao Ronaldo Jr. o recientemente el talento vocal de la pequeña Alana Martina, que ha sorprendido incluso a Andrea Bocelli.

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Hija de Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo sorprende al cantar ‘Vivo por ella’ de Andrea Bocelli

Georgina compartió en su cuenta de Instagram un video en el que su hija Alana interpreta “Vivo por ella”, el icónico tema del tenor italiano Andrea Bocelli y Marta Sánchez, sorprendiendo a sus millones de seguidores al mostrar el talento vocal de la pequeña que comparte junto a Cristiano Ronaldo.

La publicación, en la que Georgina la llama “mi pequeña gran estrella”, recibió múltiples comentarios de apoyo de figuras como Hiba Abouk, Antonela Roccuzzo y Paula Echevarría, además de su hermana Ivana.

Sin embargo, el comentario que más sorprendió fue el del mismísimo Andrea Bocelli, quien no sólo dejó en los comentarios emojis de aplausos, también posteó el video en su cuenta oficial de Instagram.

El talento vocal y musical de Alana, la hija de Georgina y Cristiano

A sus 8 años, Alana sorprendió al interpretar una canción que requiere gran técnica vocal, mostrando un notable talento que cautivó a los seguidores de la pareja, quienes destacaron sus habilidades musicales.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Alana sorprende con su talento, pues en el pasado ya ha demostrado su capacidad vocal, interpretando canciones como “My Heart Will Go On” y “Let It Go”.

Su madre ha compartido diversos videos en los que también otros de sus hijos muestran habilidades para el canto y el baile, reflejando su vena artística, pero sin dejar de lado el talento heredado de Cristiano Ronaldo Jr., quien a sus 16 años ha demostrado tener una gran habilidad para el futbol, igual que su padre.

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