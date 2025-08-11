Quiénes son los hijos de Cristiano Ronaldo que nacieron por gestación subrogada

En junio de 2017, Cristiano Ronaldo anunció el nacimiento de sus hijos gemelos, Eva y Mateo, a través de un comunicado en redes sociales. “Con alegría les informo que he sido padre de unos gemelos, Eva y Mateo han nacido y estoy muy feliz”.

Medios internacionales como BBC, informaron que los niños nacieron en Estados Unidos mediante gestación subrogada, una práctica legal en varios estados del país norteamericano. La identidad de la madre gestante nunca fue revelada públicamente, y el jugador ha optado por mantener en el anonimato los detalles del nacimiento de los gemelos por mantener la privacidad de la vida de sus hijos.

Los gemelos crecieron junto a sus otros hermanos, entre ellos Cristiano Jr, también nacido mediante gestación subrogada y las hijas que tiene con su prometida Georgina Rodríguez.

Respecto a la identidad de la madre biológica del hijo mayor de Cristiano Ronaldo, esta ha sido un misterio y objeto de especulaciones mediáticas, ya que hasta la fecha la identidad de la madre que le dio la vida a su primogénito sigue siendo anónima por decisión del astro portugués.

Desde su nacimiento en junio de 2010, Cristiano Ronaldo anunció públicamente el nacimiento de Cristiano Jr, diciendo, “con gran alegría y emoción informo que recientemente me he convertido en padre de un niño. Como acordado con la madre del bebé, quien desea mantener su identidad confidencial, mi hijo estará bajo mi tutela exclusiva”.