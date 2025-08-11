¡Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez!

Con un lujoso anillo, el futbolista Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a su pareja y madre de sus hijos Georgina Rodríguez, con quien lleva varios años de relación.

La modelo e influencer presumió la joya en sus redes sociales en una publicación que dice, “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La historia de amor del astro del futbol Cristiano Ronaldo y la modelo comenzó cuando él la conoció a finales de 2016, mientras ella trabajaba como asistente de ventas en la tienda de Gucci ubicada en la Milla de Oro en Madrid.

En una entrevista para la revista Grazia en 2020, Georgina Rodríguez contó que su romance se dio por un “flechazo” instantáneo entre ambos. El futbolista portugués quedó impresionado por su belleza y sencillez y a los pocos días de ese encuentro, volvieron a coincidir en un evento de moda y desde entonces comenzaron a salir discretamente hasta que después de varios meses en enero de 2017 su relación se hizo oficial cuando Georgina acompañó a Ronaldo a la ceremonia de la FIFA The Best Awards, donde él fue galardonado como mejor jugador del año.

En ese mismo año, Georgina dio a luz a su primera hija con Cristiano, a quien llamaron Alana Martina, para entonces, el delantero ya era padre de tres hijos: Cristiano Jr y los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.

Más adelante, en 2022, la pareja esperaba mellizos, pero uno de los bebés que era un niño falleció durante el parto, pero afortunadamente nació su hija Bella Esmeralda.

¿Por qué Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no estaban casados?

Aunque son una de las parejas más estables del mundo deportivo, muchos se preguntan por qué no se han casado a pesar de que levan 9 años juntos y tienen hijos en común.

El futbolista Cristiano Ronaldo fue cuestionado hace unos meses sobre cuándo iba a dar el siguiente paso en su relación, a lo que él respondió, “yo le digo siempre que pasará cuando hagamos ese clic”, convencido de que Georgina Rodríguez es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida, sin embargo, hasta ahora se dio el momento que tanto esperaba la influencer que constantemente era cuestionada sobre cuándo le darían el anillo.

