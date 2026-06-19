Quién es la pareja de Luis Romo, la estrella del partido de México vs Corea del Sur

El mediocampista de las Chivas fue la figura del encuentro al aprovechar un error defensivo para anotar el gol decisivo y colocar a México en una posición privilegiada dentro del Grupo A.

Fuera de las canchas, Romo mantiene una vida personal discreta. De acuerdo con diversos biografías y perfiles públicos del futbolista, está casado con María Fernanda Guadarrama, su pareja desde la adolescencia. La relación se ha caracterizado por mantenerse alejada de los reflectores, ya que ella no es una figura pública ni suele tener una presencia mediática constante.

La pareja ha formado una familia junto a sus dos hijos, un niño y una niña. Romo ha mencionado en distintas ocasiones la importancia de su entorno familiar en su desarrollo personal y profesional, mientras que María Fernanda ha preferido mantener un perfil reservado pese a la creciente popularidad del futbolista.

Nacido en Ahome, Sinaloa, Luis ha construido una destacada carrera en el futbol mexicano tras su paso por Querétaro, Cruz Azul, Monterrey y actualmente Chivas. Además, se ha consolidado como uno de los elementos de confianza de la Selección Mexicana en torneos internacionales.