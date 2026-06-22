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Christina Koch recibe el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

La astronauta estadounidense fue distinguida con uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo hispano, por su destacada trayectoria científica y su papel fundamental en la exploración espacial

Junio 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

El jurado destacó que su “esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad”, además de representar un ejemplo de trabajo colectivo, cooperación internacional e inspiración para las nuevas generaciones.

Koch hizo historia al convertirse en la primera mujer en viajar alrededor de la Luna como integrante de la misión Artemis II de la NASA, un vuelo que marcó el regreso de la humanidad al entorno lunar más de medio siglo después de las misiones Apolo.

La astronauta también es reconocida por haber establecido el récord femenino de permanencia continua en el espacio, con 328 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, y por participar en la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres junto a la astronauta Jessica Meir en 2019.

La Fundación Princesa de Asturias señaló que la trayectoria de Koch simboliza la capacidad humana de superar desafíos mediante la ciencia, la colaboración y la empatía, valores que encajan con el espíritu del Premio de la Concordia.

El galardón está dotado con 50 mil euros y una escultura creada por Joan Miró. La ceremonia de entrega se celebrará en octubre en la ciudad de Oviedo, España.

Christina Koch Premios Princesa de Asturias
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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