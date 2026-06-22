Revelan la última voluntad Oliver Tree dejó antes de su trágica muerte

A una semana de la muerte de Oliver Tree, han salido a la luz nuevos detalles sobre el legado que el cantante quería dejar más allá de la música. Su equipo anunció que cumplirá una de las últimas voluntades que el artista dejó por escrito en su testamento antes de fallecer a los 32 años.

El intérprete perdió la vida el pasado 14 de junio en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, mientras se encontraba en el país por compromisos relacionados con su gira. La noticia conmocionó a sus seguidores alrededor del mundo y provocó una ola de mensajes de despedida para una de las figuras más originales de la música alternativa de los últimos años.

Su última voluntad

Ahora, su equipo reveló que Oliver había planeado la creación de una fundación destinada a impulsar el arte y apoyar a jóvenes talentos. El proyecto, contemplado en su testamento, buscará financiar iniciativas creativas y brindar oportunidades a artistas emergentes, una causa que el cantante consideraba fundamental.

“Esto es algo que Oliver preparó antes de su fallecimiento y nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte puedan compartirse con el mundo”, señalaron sus representantes en un comunicado.

La organización llevará por nombre “Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses” y será administrada por un comité encargado de seleccionar a los beneficiarios de las becas y apoyos económicos.

Con esta iniciativa, el legado de Oliver Tree trascenderá los escenarios. Aunque su carrera se vio interrumpida de manera inesperada, su última voluntad busca abrir puertas a nuevos creadores y mantener vivo el espíritu artístico que lo convirtió en una de las voces más singulares de su generación.