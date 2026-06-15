Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La bella reflexión de Oliver Tree sobre la vida que hoy cobra un nuevo significado tras su muerte

Tras su muerte a los 32 años, resurge una entrevista en la que el cantante recordó cómo el fallecimiento de su primo cambió su vida para siempre.

Junio 15, 2026 • 
Tania Franco
La bella reflexión de Oliver Tree sobre la vida que hoy cobra un nuevo significado tras su muerte

Rick Kern/Getty Images

Una entrevista de “Dose Of Society” ha cobrado una relevancia especial en los últimos días tras la muerte de Oliver Tree a los 32 años. El cantante falleció el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, después de que dos helicópteros colisionaran en el aire, un accidente que también cobró la vida de otras cinco personas, entre ellas el influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi. Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar las causas del siniestro.

Sus palabras sobre la fragilidad de la vida, la pérdida, la adicción y la importancia de aprovechar cada momento han adquirido un significado aún más profundo para sus seguidores. El cantante recordó que tenía apenas 13 años cuando su primo Wayne enfermó de meningitis y falleció pocos días después, una pérdida que lo enfrentó por primera vez a la fragilidad de la vida.

Según relató, aquel episodio despertó en él la sensación de que podía morir en cualquier momento. Con esa idea en mente, comenzó a vivir de manera impulsiva, experimentando con drogas y tomando decisiones que terminaron llevándolo a una fuerte adicción. Durante esa etapa también fue expulsado de su casa.

Tuve una experiencia con sustancias ilícitas en la que literalmente vi mi propio funeral, y viví lo que podría llamarse un renacimiento. Morí, y cuando desperté al día siguiente, me di cuenta de que seguía vivo.
Oliver Tree

Poco después recibió la oportunidad de presentarse en un gran concierto, un punto de inflexión que cambió su historia. Desde entonces, encontró en la música una nueva obsesión, pero también una forma de sanar.

Que eso te recuerde lo valiosa que es la vida y lo corta que puede ser, y que uses esa idea como impulso para aprovechar cada segundo de cada día.
Oliver Tree

Hoy, tras su trágica muerte a los 32 años, aquellas palabras adquieren un significado aún más profundo. La historia de Oliver Tree no solo estuvo marcada por el éxito musical, sino también por la forma en que transformó el dolor, la pérdida y la adicción en una filosofía de vida basada en aprovechar cada momento.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
david-hockney.jpeg
Entretenimiento
Murió David Hockney, figura clave del arte británico contemporáneo
Junio 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El incómodo momento entre Mika Abdalla y Jake Short antes de romper su compromiso
Entretenimiento
Jake Short rompe el silencio tras la polémica por un comentario sobre Mika Abdalla
Junio 13, 2026
 · 
Tania Franco
La inesperada visita de Harper Beckham a Brooklyn tras la ceremonia de David Beckham
Entretenimiento
La inesperada visita de Harper Beckham a Brooklyn tras la ceremonia de David Beckham
Junio 13, 2026
 · 
Tania Franco
taylor-swift .jpeg
Entretenimiento
Taylor Swift hace historia al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores
Junio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Katy Perry roba miradas en el Mundial 2026 con un conmovedor gesto sobre el escenario
Entretenimiento
¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?
La cantante estadounidense protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles
Junio 12, 2026
 · 
Tania Franco
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez