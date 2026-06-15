La bella reflexión de Oliver Tree sobre la vida que hoy cobra un nuevo significado tras su muerte

Una entrevista de “Dose Of Society” ha cobrado una relevancia especial en los últimos días tras la muerte de Oliver Tree a los 32 años. El cantante falleció el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, después de que dos helicópteros colisionaran en el aire, un accidente que también cobró la vida de otras cinco personas, entre ellas el influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi. Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar las causas del siniestro.

Sus palabras sobre la fragilidad de la vida, la pérdida, la adicción y la importancia de aprovechar cada momento han adquirido un significado aún más profundo para sus seguidores. El cantante recordó que tenía apenas 13 años cuando su primo Wayne enfermó de meningitis y falleció pocos días después, una pérdida que lo enfrentó por primera vez a la fragilidad de la vida.

Según relató, aquel episodio despertó en él la sensación de que podía morir en cualquier momento. Con esa idea en mente, comenzó a vivir de manera impulsiva, experimentando con drogas y tomando decisiones que terminaron llevándolo a una fuerte adicción. Durante esa etapa también fue expulsado de su casa.

Tuve una experiencia con sustancias ilícitas en la que literalmente vi mi propio funeral, y viví lo que podría llamarse un renacimiento. Morí, y cuando desperté al día siguiente, me di cuenta de que seguía vivo. Oliver Tree

Poco después recibió la oportunidad de presentarse en un gran concierto, un punto de inflexión que cambió su historia. Desde entonces, encontró en la música una nueva obsesión, pero también una forma de sanar.

Que eso te recuerde lo valiosa que es la vida y lo corta que puede ser, y que uses esa idea como impulso para aprovechar cada segundo de cada día. Oliver Tree

Hoy, tras su trágica muerte a los 32 años, aquellas palabras adquieren un significado aún más profundo. La historia de Oliver Tree no solo estuvo marcada por el éxito musical, sino también por la forma en que transformó el dolor, la pérdida y la adicción en una filosofía de vida basada en aprovechar cada momento.