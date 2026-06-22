Revista
Síguenos en:
Moda

Semana de la Moda de Milán 2026: Maluma y Lewis Hamilton encabezan la lista de celebridades invitadas

La Semana de la Moda masculina de Milán Primavera-Verano 2027 reunió a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento, el deporte y la moda

Junio 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
semana-de-la-moda-milan.jpeg

Getty

Entre los invitados más destacados estuvieron el cantante colombiano Maluma y el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, quienes coincidieron en uno de los eventos más esperados del calendario: el desfile de Ralph Lauren.

semana-de-la-moda-milanjpeg

Getty

La firma estadounidense regresó a las pasarelas de Milán con la presentación de su colección masculina en el histórico Palazzo Ralph Lauren. El evento atrajo a numerosas celebridades internacionales y tuvo como protagonistas en la primera fila a Lewis Hamilton, el actor Colman Domingo, Tom Hiddleston, Henry Golding y Maluma.

Hamilton llegó al desfile pocos días después de su destacada actuación en el Gran Premio de Barcelona y acaparó la atención. Por su parte, Maluma asistió como invitado especial de la marca, consolidado como una de las celebridades latinoamericanas con mayor presencia en las principales semanas de la moda del mundo.

lewis-hamilton.jpeg

Getty

La edición masculina de la Semana de la Moda de Milán 2026 se celebra del 19 al 23 de junio y reúne a casas de moda de prestigio internacional como Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, y más.

maluma-colman.jpeg

Getty

Semana de la Moda Lewis Hamilton Maluma
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Los secretos detrás del vestido de novia Alta Costura Chanel de Dua Lipa
Moda
Los secretos detrás del vestido de novia Alta Costura Chanel de Dua Lipa
Junio 20, 2026
 · 
Tania Franco
Los relojes de lujo que usan los futbolistas del Mundial 2026
Moda
Los futbolistas del Mundial 2026 y los relojes millonarios que llevan en la muñeca
Junio 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La estética Cottagecore que está transformando la forma de vestir y decorar este verano
Moda
La estética Cottagecore que está transformando la forma de vestir y decorar este verano
Junio 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
fendi-moda.jpg
Moda
FENDI presentará su primera colección de Alta Costura de María Grazia Chiuri
Junio 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Moda
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Zendaya, Lisa, Ana de Armas y más estrellas dominaron el front row con looks que reflejan las nuevas tendencias de la maison bajo la dirección de Nicolas Ghesquière
Marzo 10, 2026
 · 
Tania Franco
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
Moda
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
La actriz recupera el icónico diseño de Eugene Alexander que Whitney Houston usó en 1987 y que décadas después Sarah Jessica Parker, ¿Qué une a estas tres mujeres?
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Zendaya-en-el-desfile-de-París-2026.jpg
Moda
Zendaya deslumbra en el desfile de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2026-2027
Zendaya robó todas las miradas durante el desfile de Louis Vuitton Womenswear Fall/Winter 2026-2027 en París, donde apareció con un elegante look blanco y un anillo en el dedo que despertó los rumores sobre su boda.
Marzo 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
WhatsApp Image 2025-04-23 at 11.03.01 AM.jpeg
Moda
Zuhe Romero habla de su emprendimiento: moda deportiva que celebra cuerpos reales, mujeres auténticas y un futuro sostenible
Zuhe redefine la ropa deportiva con prendas que celebran la diversidad femenina y el empoderamiento diario. Diseños que favorecen, materiales sustentables y comunicación real invitan a moverte libremente y sentirte tú misma
Abril 22, 2025