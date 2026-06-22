Semana de la Moda de Milán 2026: Maluma y Lewis Hamilton encabezan la lista de celebridades invitadas

Entre los invitados más destacados estuvieron el cantante colombiano Maluma y el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, quienes coincidieron en uno de los eventos más esperados del calendario: el desfile de Ralph Lauren.

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La firma estadounidense regresó a las pasarelas de Milán con la presentación de su colección masculina en el histórico Palazzo Ralph Lauren. El evento atrajo a numerosas celebridades internacionales y tuvo como protagonistas en la primera fila a Lewis Hamilton, el actor Colman Domingo, Tom Hiddleston, Henry Golding y Maluma.

Hamilton llegó al desfile pocos días después de su destacada actuación en el Gran Premio de Barcelona y acaparó la atención. Por su parte, Maluma asistió como invitado especial de la marca, consolidado como una de las celebridades latinoamericanas con mayor presencia en las principales semanas de la moda del mundo.

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La edición masculina de la Semana de la Moda de Milán 2026 se celebra del 19 al 23 de junio y reúne a casas de moda de prestigio internacional como Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, y más.