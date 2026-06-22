Jacob Elordi protagoniza el nuevo fashion film de Cartier dirigido por Sofía Coppola

La campaña, rodada en Nueva York, celebra el legado del icónico brazalete LOVE y presenta una nueva interpretación flexible de esta emblemática pieza de joyería. La colaboración marca un nuevo encuentro creativo entre Jacob Elordi y Sofía Coppola, quienes trabajaron juntos previamente en la película Priscilla.

En esta ocasión, la directora estadounidense captura al actor en una serie de escenas íntimas y cinematográficas que reflejan el espíritu romántico, artístico y cosmpolita de la Gran Manzana.

Filmada en distintos escenarios de Nueva York, la campaña explora el electricismo de la ciudad que vio nacer el brazalete LOVE en 1969. El protagonista de Euphoria y Saltburn se convierte así en el rostro de Love Unlimited, una evolución contemporánea del legendario brazalete de Cartier.

La nueva creación destaca por su diseño flexible y moldeable, desarrollado tras más de un centenar de prototipos y compuesto por alrededor de 200 componentes diminutos que permiten una estructura fluida sin perder los códigos estéticos característicos de la colección.

De acuerdo con Cartier, Love Unlimited representa una visión moderna del amor y la conexión, manteniendo elementos icónicos como los tornillos visibles que han convertido el brazalete LOVE en uno de los diseños de joyería más reconocibles del mundo.