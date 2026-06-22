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Cate Blanchett será profesora de Teatro Contemporáneo en la Universidad de Oxford

La reconocida actriz australiana sumará un nuevo capítulo a su destacada trayectoria artística al convertirse en profesora visitante del Teatro Contemporáneo en la prestigiosa Universidad de Oxford para el ciclo académico 2026-2027

Junio 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La institución británica anunció que la ganadora de dos premios Oscar fue designada como titular de la Cátedra Visitante Cameron Mackintosh de Teatro Contemporáneo, una de las distinciones artísticas más importantes de Oxford. Como parte de sus funciones, Blanchett participará en conferencias, diálogos, clases magistrales y encuentros con estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.

La cátedra, establecida en 1990 gracias al productor teatral Cameron Mackintosh, ha sido ocupada anteriormente por figuras de talla internacional como Ian McKellen, Stephen Fry, Arthur Miller y Stephen Sondheim.

Tras conocerse el nombramiento, Blanchett expresó su entusiasmo por integrarse a la vida académica de Oxford. La actriz señaló que el arte tiene la capacidad de derribar fronteras y ampliar la imaginación, además de considerar esta experiencia como una oportunidad de diálogar con nuevas generaciones de creadores y pensadores.

Además de su exitosa carrera en cine y teatri, la intérprete cuenta con una sólida experiencia en gestión cultural, ya que fue codirectora artística y ejecutiva de la Sydney Theatre Company entre 2008 y 2013.

Cate Blanchett
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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