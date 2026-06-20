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La confesión de Elizabeth Gillies a su ex compañera de ‘Victorious’, Ariana Grande

La actriz recordó cómo descubrió el talento de Ariana hace casi 20 años y celebró el éxito de su amiga con un conmovedor mensaje que emocionó a los fans.

Junio 20, 2026 • 
Tania Franco
La confesión de Elizabeth Gillies a su ex compañera de 'Victorious' Ariana Grande

IG: Elizabeth Gillies.

Ariana Grande y Elizabeth Gillies se conocieron durante las grabaciones de ‘Victorious’, la exitosa serie de Nickelodeon estrenada en 2010. Desde entonces han mantenido una estrecha amistad que ha perdurado a lo largo de los años, incluso mientras ambas construían exitosas carreras en la música y la actuación.

Ohhh, Ari. Cuando nos conocimos, te busqué en YouTube para ver si tenías videos cantando porque acababan de elegirnos para trabajar juntas en una serie y quería saber más de ti.
Elizabeth Gillies

Tras asistir a uno de los conciertos de la cantante, Gillies compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que recordó los primeros días de su relación y expresó la admiración que siente por el fenómeno musical en el que se ha convertido Ariana.

La confesión de Elizabeth Gillies a su ex compañera de 'Victorious' Ariana Grande

IG: Elizabeth Gillies.

Esta semana, casi 20 años después, pude verte hacer exactamente lo mismo durante tu gira con entradas agotadas.
Elizabeth Gillies

Fue entonces cuando encontró un video en el que la futura estrella interpretaba la canción There’s Hope de India Arie utilizando una máquina de loops. “Recuerdo haber pensado que era lo más increíble del mundo”, escribió Gillies. Casi dos décadas después, la actriz pudo verla recrear ese mismo momento frente a miles de personas durante su gira, algo que la conmovió profundamente.

La confesión de Elizabeth Gillies a su ex compañera de 'Victorious' Ariana Grande

IG: Elizabeth Gillies.

Nunca entenderé cómo esa voz sale de ti de una manera tan perfecta y sin esfuerzo cada noche, pero así sucede. Naciste para hacer esto y nadie lo hace como tú. Nadie podría.
Elizabeth Gillies

En su publicación, Elizabeth destacó la autenticidad de Ariana y la pasión con la que se ha entregado a su arte desde el inicio de su carrera.

La confesión de Elizabeth Gillies a su ex compañera de 'Victorious' Ariana Grande

IG: Elizabeth Gillies.

Mi dulce, mi queridísima, mi dingus, mi amiga, te quiero muchísimo, siempre. Dios mío, Liz, estoy llorando con esto...
Ariana Grande

El emotivo mensaje de Gillies celebró el talento de Ariana Grande, quien reaccionó con un emotivo mensaje. Esto deja un testimonio público acerca de la belleza de una amistad entre mujeres que celebran los éxitos de sus amigas como si fueran propios.

Ariana Grande
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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