Ella Bright y Belmont Cameli revelan qué pensaron el uno del otro cuando se conocieron

La química entre Ella Bright y Belmont Cameli es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los fans, pero lo que muchos no saben es que ambos tuvieron impresiones muy distintas cuando se conocieron por primera vez durante el proceso de casting.

Belmont Cameli recordó que llegó a su audición con buenas referencias sobre Ella. Según contó, la directora de casting le habló de ella antes de que compartieran escena y le aseguró que era una de las candidatas más destacadas. Cuando finalmente realizaron la prueba juntos, el actor sintió que algo encajó de inmediato.

Había mucha gente talentosa ahí, pero cuando Ella y yo hicimos la prueba juntos, simplemente se sintió como: ‘Ah, sí, esto es’. Belmont Cameli

IG: Off Campus.

Por su parte, Ella Bright vivió la experiencia desde una perspectiva completamente diferente. La actriz aseguró que aquel día estaba extremadamente nerviosa y convencida de que no conseguiría el papel. De hecho, recordó que la primera vez que vio a Belmont fue en una sala de espera, donde él escuchaba música mientras ella intentaba encontrar un momento de tranquilidad antes de audicionar.

Parecía que les gustábamos juntos, pensé: ‘Bueno, quizá eso significa que yo también tengo una oportunidad’. Seguían emparejándome con él. Ella Bright

IG: Ella Bright

Sin embargo, lo que ambos interpretaron como admiración mutua terminó convirtiéndose en una de las claves de su casting. La naturalidad de sus interacciones y la conexión que mostraron frente a las cámaras convencieron al equipo creativo, dando inicio a la dupla que hoy ha conquistado a los espectadores.