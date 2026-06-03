“Si eres graciosa, me derrito”: Belmont Cameli y el elenco de “Off Campus” revelan qué los enamora

Si algo tienen en común los protagonistas de “Off Campus” es que, más allá de la apariencia física, valoran la personalidad. Durante una reciente entrevista, los actores compartieron qué es lo primero que les atrae de una persona, y sus respuestas sorprendieron por lo honestas y románticas.

Para Belmont Cameli, quien interpreta a Garrett Graham, el sentido del humor es fundamental. Aunque reconoce que la belleza siempre llama la atención, asegura que una persona divertida puede conquistarlo por completo.

Si eres graciosa, me derrito en tus brazos. Belmont Cameli

IG: antonio cipriano

Mika Abdalla, quien da vida a Allie Hayes, coincidió con su compañero. La actriz explicó que no se considera una persona visual y que lo que realmente la atrae es alguien capaz de hacerla reír. “Soy una persona que se fija en la personalidad”, aseguró. Esto llama la atención, siendo que la actriz acaba de terminar su relación con quien era su prometido: Jake Short, está recibiendo críticas por cómo trató a Mika frente a las cámaras.

IG: Jake Short.

Stephen Kalyn, encargado de interpretar a Dean Di Laurentis, también destacó el humor como una cualidad indispensable. Para él, una buena conexión nace con alguien que disfruta reír, pasarla bien y compartir momentos ligeros. Por su parte, Joshua Heuston, quien interpretó a Justin Kohl en la primera temporada, reveló que suele fijarse primero en los ojos. Según explicó, el contacto visual puede decir mucho sobre una persona desde el primer encuentro.

IG: Off Campus



Si son divertidas y un poco peculiares, quizá algo torpes, para que podamos ser torpes juntos, eso me gusta. Me parece encantador. Es muy tierno. Antonio Cipriano

Finalmente, Ella Bright, protagonista de la serie, confesó que hay algo que siempre le llama la atención y es el estilo. La actriz explicó que admira a las personas que saben vestir bien, especialmente porque considera que ella misma no siempre acierta con sus elecciones de moda.

Instagram: Off Campus.

Las respuestas muestran que, al igual que sus personajes, los protagonistas de “Off Campus” tienen gustos muy distintos, aunque todos coinciden en que una buena personalidad puede ser mucho más atractiva que una primera impresión física.