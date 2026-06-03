Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

“Si eres graciosa, me derrito”: Belmont Cameli y el elenco de “Off Campus” revelan qué los enamora

El elenco de la exitosa serie reveló cuáles son las cualidades que más llaman su atención al conocer a alguien.

Junio 02, 2026 • 
Tania Franco
“Si eres graciosa, me derrito”: Belmont Cameli y el elenco de "Off Campus" revelan qué los enamora

Instagram: Off Campus.

Si algo tienen en común los protagonistas de “Off Campus” es que, más allá de la apariencia física, valoran la personalidad. Durante una reciente entrevista, los actores compartieron qué es lo primero que les atrae de una persona, y sus respuestas sorprendieron por lo honestas y románticas.

Para Belmont Cameli, quien interpreta a Garrett Graham, el sentido del humor es fundamental. Aunque reconoce que la belleza siempre llama la atención, asegura que una persona divertida puede conquistarlo por completo.

Si eres graciosa, me derrito en tus brazos.
Belmont Cameli
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: antonio cipriano

Mika Abdalla, quien da vida a Allie Hayes, coincidió con su compañero. La actriz explicó que no se considera una persona visual y que lo que realmente la atrae es alguien capaz de hacerla reír. “Soy una persona que se fija en la personalidad”, aseguró. Esto llama la atención, siendo que la actriz acaba de terminar su relación con quien era su prometido: Jake Short, está recibiendo críticas por cómo trató a Mika frente a las cámaras.

Mika Abdalla - Off Campus

IG: Jake Short.

Stephen Kalyn, encargado de interpretar a Dean Di Laurentis, también destacó el humor como una cualidad indispensable. Para él, una buena conexión nace con alguien que disfruta reír, pasarla bien y compartir momentos ligeros. Por su parte, Joshua Heuston, quien interpretó a Justin Kohl en la primera temporada, reveló que suele fijarse primero en los ojos. Según explicó, el contacto visual puede decir mucho sobre una persona desde el primer encuentro.

Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus

Si son divertidas y un poco peculiares, quizá algo torpes, para que podamos ser torpes juntos, eso me gusta. Me parece encantador. Es muy tierno.
Antonio Cipriano

Finalmente, Ella Bright, protagonista de la serie, confesó que hay algo que siempre le llama la atención y es el estilo. La actriz explicó que admira a las personas que saben vestir bien, especialmente porque considera que ella misma no siempre acierta con sus elecciones de moda.

Ella Bright revela cuáles fueron las escenas más incómodas de "Off Campus" para que vieran sus padres

Instagram: Off Campus.

Las respuestas muestran que, al igual que sus personajes, los protagonistas de “Off Campus” tienen gustos muy distintos, aunque todos coinciden en que una buena personalidad puede ser mucho más atractiva que una primera impresión física.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái
Entretenimiento
Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan una romántica cita en Tokio tras su escapada a Hawái
Junio 01, 2026
 · 
Tania Franco
taylor-swift-toy-story-5jpg
Entretenimiento
Taylor Swift confirma canción especial para Toy Story 5 y se une a la banda sonora de la película
Junio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El entrenamiento de bajo impacto que practica Eva Longoria para combatir la retención de líquidos
Entretenimiento
El entrenamiento de bajo impacto que practica Eva Longoria para combatir la retención de líquidos
Junio 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Él fue el verdadero padre de Marilyn Monroe que jamás quiso verla
Entretenimiento
Marilyn Monroe a 100 años de su nacimiento: el misterio que rodea su muerte
Junio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie
Mientras Hannah y Garrett conquistan a los fans en pantalla, varios actores de la exitosa adaptación de Prime Video viven romances muy distintos en la vida real.
Mayo 30, 2026
 · 
Tania Franco
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
Este sería el personaje masculino que no regresará en la temporada 2 de “Off Campus”
Tras conquistar a más de 36 millones de visualizaciones en sus primeros 12 días de estreno y posicionarse entre las series más comentadas del momento, “Off Campus” enfrentará una importante baja de cara a su segunda temporada.
Junio 01, 2026
 · 
Tania Franco
La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Revelan la exclusiva lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, y estas son las “amigas” de la cantante que fueron vetadas
Medios ya han confirmado el nombre de las famosas que Taylor Swift no quiere ver en su esperada boda con Travis Kelce, y ambas fueron sus amigas.
Junio 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez