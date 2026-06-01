Este sería el personaje masculino que no regresará en la temporada 2 de “Off Campus”

Los fanáticos de “Off Campus” recibieron una noticia inesperada: Josh Heuston no regresará para la segunda temporada de la popular serie. La información fue confirmada por la showrunner Louisa Levy, quien explicó que el personaje de Justin Kohl no aparecerá en la próxima entrega.

IG: Josh Heuston.

“No lo veremos la próxima temporada”, declaró Levy a TV Guide. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el actor pueda volver en futuras temporadas, ya que en los libros todavía existen historias relacionadas con su personaje.

IG: Ella Bright

Aunque Justin tuvo presencia en la primera temporada, funcionó más como un personaje que funcionó como elemento narrativo para juntar a Hannah Wells y Garret Graham. Además, la nueva etapa de la serie pondrá el foco en Allie Hayes y Dean Di Laurentis, quienes se convertirán en la pareja central de la trama. Además, se confirmó la incorporación de India Fowler como Grace, un personaje clave para el desarrollo de la historia.

IG: Off Campus.

La noticia llega poco después de que se anunciara oficialmente que la temporada 2 adaptará The Mistake, el segundo libro de la exitosa saga de Elle Kennedy, una de las más populares entre los lectores de romance universitario. Por ahora, todo apunta a que la ausencia de Justin marcará uno de los cambios más importantes en el regreso de “Off Campus”, mientras los seguidores esperan conocer cómo continuará la historia de Dean y Allie.