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Ella Bright revela cuáles fueron las escenas más incómodas de “Off Campus” para que vieran sus padres

La actriz habló con humor sobre los momentos de la exitosa serie de Amazon Prime Video que más le preocupaba compartir con su familia y sorprendió con detalles del detrás de cámaras.

Junio 01, 2026 • 
Tania Franco
Ella Bright revela cuáles fueron las escenas más incómodas de "Off Campus" para que vieran sus padres

IG: Off Campus.

Durante una reciente entrevista, la joven de 19 años, Ella Bright confesó cuáles fueron las escenas de “Off Campus” que más nerviosa la pusieron al pensar que sus padres terminarían viéndolas.

La actriz, que interpreta a Hannah Wells en la adaptación de las populares novelas de Elle Kennedy, recordó entre risas algunos de los momentos más atrevidos de la primera temporada y admitió que hubo secuencias que resultaron especialmente incómodas cuando imaginaba la reacción de su familia.

Crecí rodeada únicamente de mujeres. Así que estos son mis primeros amigos hombres, el elenco, lo cual es muy divertido.
Ella Bright
¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie

IG: Ella Bright

Entre ellas destacó la primera escena íntima de Hannah y Garrett, interpretado por Belmont Cameli, que ocurre poco después de que ella le revela un doloroso episodio de su pasado que marcó profundamente su vida sentimental. Bright también sorprendió al contar que una de las escenas más comentadas del último episodio —cuando Hannah entra al vestidor masculino en busca de Garrett y reacciona al encontrarse con los jugadores— fue completamente auténtica, ya que los extras que participaron en la secuencia aparecieron realmente sin sus uniformes.

Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus.

Una amistad real

Más allá de las anécdotas, la actriz aprovechó para hablar sobre la estrecha relación que desarrolló con sus compañeros de reparto. Según contó, creció rodeada principalmente de mujeres y “Off Campus” representó una de sus primeras experiencias trabajando tan de cerca con un grupo de actores masculinos.

Sinceramente, se parecen mucho a sus personajes. Son de las personas más respetuosas y amables que he conocido.
Ella Bright
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus.

Las declaraciones llegan mientras “Off Campus” continúa consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes de Amazon Prime Video, acumulando millones de visualizaciones y una comunidad de seguidores cada vez más apasionada.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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