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Marilyn Monroe a 100 años de su nacimiento: el misterio que rodea su muerte

Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine y de la cultura popular

Junio 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Él fue el verdadero padre de Marilyn Monroe que jamás quiso verla

Nacida como Norma Jeane Mortenson en Los Ángeles, California, en 1926, Monroe trascendió su época para convertirse en un símbolo mundial de glamour, belleza y sensualidad que continúa fascinando a nuevas generaciones, incluso seis décadas después de su muerte.

Durante la década de 1950, Marilyn se consolidó como una de las estrellas más importantes de Hollywood gracias a películas como Gentlemen Prefer Blondes, The Seven Year Itch y Some Like It Hot. Su carisma frente a las cámaras y su imagen cuidadosamente construida la transformaron en un fenómeno internacional. Sin embargo, detrás de la fama existía una mujer que enfrentó problemas de salud mental, relaciones sentimentales complejas y una intensa presión mediática.

La madrugada del 5 de agosto de 1962, Marilyn fue encontrada sin vida en su residencia de Los Ángeles a los 36 años de edad. La investigación oficial concluyó que la causa de muerte fue una sobredosis aguda de barbitúricos y el caso fue clasificado como posible suicidio. No obstante, las circunstancias que rodearon su fallecimiento dieron origen a numerosas teorías de conspiración que persisten hasta la actualidad.

Entre ellas destacan especulaciones sobre posibles vínculos con figuras políticas de la época, incluyendo a John F. Kennedy y Robert F. Kennedy. A pesar de décadas de investigaciones, ninguna de estas hipótesis ha sido comprobada de manera concluyente.

Marilyn Monroe
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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