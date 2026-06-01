Taylor Swift confirma canción especial para Toy Story 5 y se une a la banda sonora de la película

La revelación se produjo a través de las redes sociales de Taylor, donde confirmó que el tema será estrenado esta misma semana. Cabe recordar que hace unas semanas, los seguidores de Tay habían detectado una serie de referencias relacionadas con Toy Story en su página web, redes sociales y plataformas de streaming, incluyendo imágenes de nubes similares a las del cuarto de Andy, colores característicos de la saga y una misteriosa cuenta regresiva que generó miles de teorías.

La participación de Taylor representa una de las colaboraciones musicales más importantes para la franquicia en años recientes. Aunque Pixar había mantenido absoluto hermetismo sobre la banda sonora de la película, la confirmación de la cantante añade un atractivo adicional a una producción que llegará a los cines el próximo 19 de junio.

La cinta reunirá nuevamente a personas entrañables como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, además de introducir nuevos desafíos para los juguetes en una era dominada pr la tecnología digital.