Revelan la exclusiva lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, y estas son las “amigas” de la cantante que fueron vetadas

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando mucho de qué hablar, desde el vestido de novia, el día y el lugar, y ahora la lista de invitados que está llena de celebridades deportivas y del espectáculo.

Sin embargo, más que los nombres que figuran en la exclusiva lista de invitados, son las supuestas ausencias las que están generando controversia, pues de acuerdo con diversos reportes, Taylor habría dejado fuera de la celebración a dos mujeres que en el pasado formaron parte importante de su círculo cercano: Blake Lively y Karlie Kloss.

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La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor y Travis se preparan para una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo, y de acuerdo con varios medios, la pareja buscaría una celebración íntima, pero rodeada de amigos famosos, y se dice que la propia Swift está contactando personalmente a los invitados para organizar lo que promete ser la boda del año.

Hasta ahora nombres como Gigi Hadid, Ed Sheeran, Selena Gomez, Benny Blanco, Cara Delevingne, Zoë Kravitz y Suki Waterhouse, están entre los confirmados a la gran celebración; sin embargo, también ya salieron a la luz los nombres de algunos excluidos.

¿Por qué Taylor Swift no invitó a Blake Lively y Karlie Kloss a su boda con Travis Kelce?

De acuerdo con el Daily Mail, Taylor decidió no invitar a Blake Lively y a la modelo Karlie Kloos a su boda con Travis, pues aunque ambas fueron sus grandes amigas, hubo situaciones que causaron su distanciamiento de forma definitiva.

“Taylor ha revisado minuciosamente su lista de invitados a la boda porque las personas que quiere allí son aquellas que espera que permanezcan en su vida para siempre”, reporta el Daily Mail.

“Quiere estar rodeada de quienes realmente puedan compartir el amor y el significado de ese día, especialmente las personas que han jugado un papel importante en su vida durante años”, continuó la fuente. “Con el tiempo, algunas de sus amistades se han tensado por diversas razones”.

¿Por qué Taylor Swift y Karlie Kloss dejaron de ser amigas?

La amistad entre Taylor y Karlie fue una de las más comentadas de la industria del entretenimiento desde que comenzó en 2013; sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse en 2018, cuando Swift no asistió a la boda de Kloss con Joshua Kushner.

Las especulaciones sobre un distanciamiento crecieron aún más en 2019 tras la polémica adquisición de las grabaciones maestras de Swift por parte de Scooter Braun, un episodio que muchos consideran marcó la ruptura definitiva entre ambas.

“Ella llegó a creer que las intenciones de Karlie no eran tan genuinas como pensaba al principio, y que la amistad se convirtió más en un tema de proximidad a la fama de Taylor que en un vínculo real”, asegura el medio.

¿Por qué Taylor Swift y Blake Lively dejaron de ser amigas?

Otra ausencia que ha llamado la atención es la de Blake Lively, quien durante años fue una de las amigas más cercanas de Taylor, pero la relación entre ambas se habría enfriado en medio de la disputa legal de Lively con Justin Baldoni, un conflicto que terminó vinculando indirectamente a la cantante y alimentando rumores sobre un posible distanciamiento.

De acuerdo con varios medios, Taylor se habría sentido utilizada, dañando su amistad y generando una tensión que quedó reflejada en un intercambio de mensajes a finales de 2024, cuando Lively reconoció haberse distanciado por sus propios problemas y Swift respondió de manera cordial, pero dejando entrever cierta incomodidad.

“No estás equivocada, pero tampoco es para tanto”.

La lista de invitados no es definitiva, pero para los fans, es un hecho que estas dos celebridades, definitivamente no estarán en su gran día junto a Travis.