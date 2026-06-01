Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusa a su ex de abuso emocional y lucha por la custodia de su hija

Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusó a su expareja, el músico Derek Richard Thomas, de haber ejercido un supuesto patrón de abuso emocional y control coercitivo durante su relación y tras su separación en 2024.

Las declaraciones fueron presentadas en documentos judiciales, donde la actriz detalla conductas que, según afirma, afectaron significativamente su bienestar emocional y el de su hija, Louetta Isley Thomas Willis de 3 años.

Rumer Willis acusa a Derek Richard Thomas de abuso emocional y lucha por la custodia de su hija

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista People, Rumer mantiene una disputa legal por la custodia de su hija desde julio de 2025, cuando su expareja Derek Richard Thomas solicitó una orden de custodia y visitas.

En su respuesta ante el tribunal, la actriz afirmó que Thomas habría mantenido un supuesto patrón de abuso emocional y control coercitivo desde antes de su separación en 2024, conductas que, según ella, ocurrieron en ocasiones frente a la menor,

“Constantemente intentaba mantener la paz y andar con pies de plomo”, afirmó en el documento. “Quería aislarme de mis amigos y familia. Constantemente me llamaba mentirosa sin motivo aparente. Me decía que era una mala novia todo el tiempo”.

Rumer afirmó en su declaración judicial que Derek mostró un comportamiento paranoico, llegando a acusarla a ella y a su madre, Demi Moore, de conspirar para quitarle la custodia de su hija Louetta.

“Durante mucho tiempo, me costó plantarme cara a Thomas mientras intentaba evitar sus arrebatos emocionales y abusos, incluso mucho tiempo después de que se mudara”, afirmó Willis.

En su declaración, Rumer también sostuvo que su hija quedó traumatizada por el comportamiento errático de Derek, por lo que pidió que no tenga visitas nocturnas ni tiempo a solas con la menor hasta que se realice una evaluación de custodia y pruebas toxicológicas.

Por otra parte, también expresó preocupación por la presencia de la actual prometida de Thomas, Lizzie Loch, durante las visitas, debido a un supuesto historial de conflictos en relaciones.

Derek Richard Thomas responde a las acusaciones de Rumer Willis y la acusa de falsa y mentirosa

En su respuesta judicial, Derek rechazó las acusaciones de abuso hechas por Rumer y sostuvo que su solicitud de custodia estaría motivada por el vínculo afectivo que su hija ha desarrollado con su actual prometida, Lizzie Loch, y aunque negó las acusaciones, reconoció que la relación entre ambos fue insana.

“No he cometido ningún acto de violencia doméstica en ningún tipo, incluyendo ningún control coercitivo activo. Nuestra relación era poco sana y llegó a su fin, pero no todo se caracterizó por violencia, ataques físicos o emocionales o intimidación por mi parte”, afirmó. “La decisión de terminar la relación entre Rumer y yo fue una decisión mutua tomada en nuestro mejor interés mutuo”, continuó Thomas.

Derek también se opuso a la solicitud de Rumer para que se le realizaran pruebas antidrogas, negando ser consumidor actual de marihuana, y aunque reconoció haberla usado legalmente en el pasado, aseguró que nunca afectó su capacidad para cumplir con sus responsabilidades como padre de su hija Louetta.

Demi Moore respalda y apoya a su hija Rumer Willis

Demi Moore respaldó las acusaciones de su hija Rumer en los documentos judiciales, afirmando que presenció un supuesto comportamiento agresivo de Derek durante el nacimiento en casa de su nieta Louetta.

“Thomas no tuvo consideración hacia Rumer, el bebé, el proceso ni por nadie más, en realidad”, alegó Moore en la declaración. “Básicamente arruinó lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de la vida de Rumer”.