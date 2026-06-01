Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusa a su ex de abuso emocional y lucha por la custodia de su hija

En un documento judicial, Rumer Willis aseguró que Derek Richard Thomas la sometió a abusos emocionales antes y después de su ruptura, muchas veces frente a su hija.

Junio 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Rumer Willis acusa a Derek Richard Thomas de abuso emocional y lucha por la custodia de su hija

Rumer Willis acusa a Derek Richard Thomas de abuso emocional y lucha por la custodia de su hija

Getty Images

Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, acusó a su expareja, el músico Derek Richard Thomas, de haber ejercido un supuesto patrón de abuso emocional y control coercitivo durante su relación y tras su separación en 2024.

Las declaraciones fueron presentadas en documentos judiciales, donde la actriz detalla conductas que, según afirma, afectaron significativamente su bienestar emocional y el de su hija, Louetta Isley Thomas Willis de 3 años.

Rumer Willis acusa a Derek Richard Thomas de abuso emocional y lucha por la custodia de su hija

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista People, Rumer mantiene una disputa legal por la custodia de su hija desde julio de 2025, cuando su expareja Derek Richard Thomas solicitó una orden de custodia y visitas.

En su respuesta ante el tribunal, la actriz afirmó que Thomas habría mantenido un supuesto patrón de abuso emocional y control coercitivo desde antes de su separación en 2024, conductas que, según ella, ocurrieron en ocasiones frente a la menor,

Constantemente intentaba mantener la paz y andar con pies de plomo”, afirmó en el documento. “Quería aislarme de mis amigos y familia. Constantemente me llamaba mentirosa sin motivo aparente. Me decía que era una mala novia todo el tiempo”.

Rumer afirmó en su declaración judicial que Derek mostró un comportamiento paranoico, llegando a acusarla a ella y a su madre, Demi Moore, de conspirar para quitarle la custodia de su hija Louetta.

Durante mucho tiempo, me costó plantarme cara a Thomas mientras intentaba evitar sus arrebatos emocionales y abusos, incluso mucho tiempo después de que se mudara”, afirmó Willis.

En su declaración, Rumer también sostuvo que su hija quedó traumatizada por el comportamiento errático de Derek, por lo que pidió que no tenga visitas nocturnas ni tiempo a solas con la menor hasta que se realice una evaluación de custodia y pruebas toxicológicas.

Por otra parte, también expresó preocupación por la presencia de la actual prometida de Thomas, Lizzie Loch, durante las visitas, debido a un supuesto historial de conflictos en relaciones.

Derek Richard Thomas responde a las acusaciones de Rumer Willis y la acusa de falsa y mentirosa

En su respuesta judicial, Derek rechazó las acusaciones de abuso hechas por Rumer y sostuvo que su solicitud de custodia estaría motivada por el vínculo afectivo que su hija ha desarrollado con su actual prometida, Lizzie Loch, y aunque negó las acusaciones, reconoció que la relación entre ambos fue insana.

No he cometido ningún acto de violencia doméstica en ningún tipo, incluyendo ningún control coercitivo activo. Nuestra relación era poco sana y llegó a su fin, pero no todo se caracterizó por violencia, ataques físicos o emocionales o intimidación por mi parte”, afirmó. “La decisión de terminar la relación entre Rumer y yo fue una decisión mutua tomada en nuestro mejor interés mutuo”, continuó Thomas.

Derek también se opuso a la solicitud de Rumer para que se le realizaran pruebas antidrogas, negando ser consumidor actual de marihuana, y aunque reconoció haberla usado legalmente en el pasado, aseguró que nunca afectó su capacidad para cumplir con sus responsabilidades como padre de su hija Louetta.

Demi Moore respalda y apoya a su hija Rumer Willis

Demi Moore respaldó las acusaciones de su hija Rumer en los documentos judiciales, afirmando que presenció un supuesto comportamiento agresivo de Derek durante el nacimiento en casa de su nieta Louetta.

Thomas no tuvo consideración hacia Rumer, el bebé, el proceso ni por nadie más, en realidad”, alegó Moore en la declaración. “Básicamente arruinó lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de la vida de Rumer”.

Te puede interesar...
demi-moore-recibe-premio-golden-globes.jpeg
Entretenimiento
Demi Moore protagoniza emotivo discurso al recibir su primer Globo de Oro a Mejor Acriz
Enero 06, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
demi-moore-kylie-jenner-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Demi Moore despreció a Kylie Jenner? Un video capta el momento más incómodo de los Globos de Oro 2025
Enero 06, 2025
 · 
Laura Reyes

rumer willis
Melisa Velázquez
Relacionadas
Él fue el verdadero padre de Marilyn Monroe que jamás quiso verla
Entretenimiento
Marilyn Monroe a 100 años de su nacimiento: el misterio que rodea su muerte
Junio 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Revelan la exclusiva lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, y estas son las “amigas” de la cantante que fueron vetadas
Junio 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Ella Bright revela cuáles fueron las escenas más incómodas de "Off Campus" para que vieran sus padres
Entretenimiento
Ella Bright revela cuáles fueron las escenas más incómodas de “Off Campus” para que vieran sus padres
Junio 01, 2026
 · 
Tania Franco
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
Este sería el personaje masculino que no regresará en la temporada 2 de “Off Campus”
Junio 01, 2026
 · 
Tania Franco
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie
Mientras Hannah y Garrett conquistan a los fans en pantalla, varios actores de la exitosa adaptación de Prime Video viven romances muy distintos en la vida real.
Mayo 30, 2026
 · 
Tania Franco
Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis
Entretenimiento
Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis
La actriz compartió la noticia y recordó a su hermana mayor como su “primera amiga y confidente de toda la vida”
Mayo 30, 2026
 · 
Tania Franco
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez