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El entrenamiento de bajo impacto que practica Eva Longoria para combatir la retención de líquidos

Eva Longoria asegura que este deporte quema más calorías que correr y, además, estimula el drenaje linfático de forma natural.

Junio 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
El entrenamiento de bajo impacto que practica Eva Longoria para combatir la retención de líquidos

El entrenamiento de bajo impacto que practica Eva Longoria para combatir la retención de líquidos

Getty Images

Eva Longoria ha revelado que uno de sus secretos para mantenerse en forma a los 51 años, un ejercicio de bajo impacto que le ayuda a quemar muchas calorías y estimular el drenaje linfático y así evitar la retención de líquidos.

Este entrenamiento, basado en saltar sobre un mini trampolín y conocido como rebounding, se ha convertido en uno de los grandes secretos de Eva Longoria para cuidar su salud y condición física, además de mantenerse activa sin riesgos a los 51 años.

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¿Qué es el rebounding y qué beneficios tiene?

El rebounding es un entrenamiento que se realiza sobre un mini trampolín y combina ejercicios de fuerza, equilibrio, coordinación y resistencia, pues además de activar los sistemas linfático, cardiovascular y musculoesquelético, ofrece un trabajo físico intenso con menor impacto en las articulaciones.

Su eficacia ha sido respaldada por estudios que señalan que puede resultar más eficiente que correr en términos de gasto energético, gracias a la activación muscular que generan los movimientos de aceleración y desaceleración durante cada salto.

Me ha cambiado la vida. Cuando lo hago, quemo más calorías que corriendo una hora”, asegura Longoria.

¿Por qué es el ejercicio ideal para mujeres de 50 y más?

El rebounding ofrece beneficios especialmente valiosos para las mujeres mayores de 50 años, ya que ayuda a fortalecer los huesos y músculos, favoreciendo la densidad ósea en áreas como la cadera y la columna.

Por otra parte, también mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas, y también estimula el sistema linfático, lo que contribuye a disminuir la retención de líquidos, combatir la hinchazón y reforzar el sistema inmunológico, logrando una imagen mucho más estilizada y saludable.

¿Cómo incluye Eva Longoria el rebounding a su rutina de ejercicio?

Eva ha mencionado que suele realizar sesiones de entre 20 y 30 minutos de trampolín, a menudo combinadas con ejercicios de fuerza con pesas, y la intensidad con la que ejecuta esta rutina también influye en la eficacia:

Solo quiero envejecer bien. Quiero poder subir escaleras, jugar con mis hijos…”, afirmaba hace unos meses. Y este tipo de ejercicio parece ser su mejor aliado para lograrlo.

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