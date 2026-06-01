Serena Williams regresa al tenis tras cuatro años de ausencia

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam volverá a competir en el torneo de Queen’s Club, en Londres, donde participará en la modalidad de dobles junto a la joven canadiense Victoria Mboko.

La estadounidense no disputaba un partido oficial desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, cuando anunció que estaba “evolucionando lejos del tenis”, una frase que evitó utilizar la palabra retiro y que ahora cobra un nuevo significado. Durante los últimos meses crecieron los rumores sobre una posible vuelta, especialmente después de que Williams regresara al programa antidopaje obligatorio para las jugadoras profesionales, requisito indispensable para competir nuevamente en el circuito.

El anuncio fue realizado a través de una campaña de Nike y posteriormente confirmado por los organizadores del torneo británico. En un mensaje difundido este lunes, Serena aseguró que Queen’s Club es el lugar ideal para comenzar este nuevo capítulo de su carrera, destacando que las canchas de césped le han regalado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

Considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Williams conquistó 23 títulos de Grand Slam en individuales, cuatro medallas olímpicas y permaneció durante 319 semanas como número uno del mundo. Su impacto trascendió el deporte al convertirse en un referente de empoderamiento femenino, diversas y excelencia competitiva. Su regreso ha generado enorme expectativa entre aficionados, especialistas y exjugadoras.