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Arte y Cultura

Las obras de teatro más impactantes de la CDMX que te dejarán pensando

Desde cómo la vida te cambia en un segundo, hasta el significado del amor y la fragilidad del mismo. El drama y la introspección dentro de un auditorio.

Junio 01, 2026 • 
Tania Franco
Las obras de teatro más impactantes de la CDMX que te dejarán pensando

IG: anariveroaa.

La Ciudad de México destaca por su vasta oferta teatral, capaz de cautivar a todo tipo de espectadores. Sin embargo, esta selección está pensada para quienes buscan historias con profundidad emocional y temas que invitan a la reflexión. Lejos de las fórmulas tradicionales, estas obras apuestan por propuestas creativas, arriesgadas e impactantes, donde el drama ocupa el centro del escenario y la audiencia tiene la última palabra.

A un paso

El musical “The Mad Ones” es una nueva puesta en escena de La Teatrería, explora el momento decisivo en la vida de una joven que se encuentra al final de la adolescencia. Entre amistades, recuerdos, expectativas familiares y el deseo de construir su propio camino, la protagonista emprende un viaje emocional que la obliga a tomar decisiones que marcarán su futuro. Con una narrativa íntima y contemporánea, la obra reflexiona sobre el crecimiento personal, la libertad y la búsqueda de la propia voz.

Funciones: La Teatrería, viernes 8:30 pm.

El esposo de Daniel

Protagonizada por Pablo Perroni y Axel Santos, y dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui, ‘El esposo de Daniel’ es una de las obras más conmovedoras e impactantes que actualmente pueden verse en la CDMX. La historia sigue a una pareja que, tras siete años de relación, enfrenta el dilema de dar el siguiente paso y casarse, justo cuando un acontecimiento cambia el rumbo de sus vidas.

Conecta con el público profundamente y para cuando la historia da un giro ya te importa lo que pasa.
Pablo Perroni

A través de interpretaciones profundamente emotivas, la puesta en escena explora temas como el valor legal y emocional del matrimonio, la compleja relación entre madre, hijo y yerno, y la fragilidad de la existencia humana. Con un elenco sobresaliente, en el que destaca la conexión escénica entre Pilar Flores del Valle y Pablo Perroni, la obra invita a reflexionar sobre el amor, la familia y las decisiones que pueden cambiarlo todo en un instante.

Funciones: Foro Lucerna, domingo 18:30 hrs y lunes 20:30 hrs.

Siete Veces Adiós

Una historia con más de 3 años de éxito en cartelera, con dos protagonistas interpretados por diversos actores a lo largo de los años, sin embargo, el regreso de Zuria Vega junto a Nacho Tahhan resulta imperdible, al entregar una de las interpretaciones más melancólicas y conmovedoras que ha tenido Siete Veces Adiós, una historia que reflexiona sobre el amor, las despedidas y los momentos que dan forma a una relación antes de que esta llegue a su inevitable final después de 7 años de estar juntos. La puesta en escena es casi como un homenaje a los corazones rotos.

Funciones: Teatro Ramiro Jiménez, Viernes 9pm, Sábado 5pm 8:30pm y Domingo 5pm.

Qué hacer en la CDMX CDMX obra de teatro Zuria Vega
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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