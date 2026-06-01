Caras presente en Siar Summer 2026

Hay momentos en que una ciudad deja de ser escenario para convertirse en protagonista. Eso es exactamente lo que ocurrió del 26 al 28 de mayo en el Four Seasons Hotel de la Ciudad de México, cuando el Salón Internacional de Alta Relojería Summer Edition celebró su sexta edición, la más ambiciosa de su historia, con 43 firmas relojeras reunidas bajo un mismo cielo capitalino. El número no es menor: es la cifra más alta desde que el formato Summer vio la luz en 2021, y una señal inequívoca de que el mercado latinoamericano ha pasado de ser una promesa a convertirse en una realidad estratégica para la industria global del lujo. Ginebra habla; México escucha. Y ahora, responde.

Lo que hace único a SIAR Summer y lo que lo distingue radicalmente de cualquier feria convencional es su capacidad de traducir la complejidad técnica de la alta relojería a una experiencia cultural genuinamente inmersiva. Aquí, los relojes abandonan las vitrinas silenciosas para convertirse en protagonistas de conversaciones espontáneas.

Esta edición llegó además cargada de debutantes que pusieron en jaque a los coleccionistas más exigentes. Krayon, la manufactura de Rémi Maillat, apareció por primera vez en México con sus complicaciones poéticas ligadas al tiempo solar, piezas donde la mecánica y la filosofía se encuentran en cada esfera. Doxa, la legendaria casa suiza especializada en relojes de buceo con culto propio entre coleccionistas de todo el mundo, también hizo su debut en SIAR. Lo mismo Atelier Wen, que propone un diálogo fascinante entre la relojería contemporánea y la artesanía china de excelencia; y Maison Alcée, con sus originales relojes de mesa diseñados para ensamblar. Una propuesta que es parte objeto de arte, parte ritual.

Como invitada de honor, la histórica Breguet, fundada en 1775, inventora del tourbillon y proveedora de reyes, prestó su presencia a una edición que demostró que la tradición y la vanguardia pueden coexistir sin tensiones cuando el espacio está bien diseñado.

Entre los regresos más celebrados estuvo H. Moser & Cie., que aterrizó en SIAR directo desde su impacto monumental en Watches & Wonders 2026 con el Streamliner Pump x Reebok: una pieza que conecta la alta relojería con la cultura pop y el diseño deportivo de manera tan inesperada como seductora. También volvieron Armin Strom, pionera en llevar la mecánica al frente con su revolucionario sistema de resonancia, Corum con su Coin Watch y su Golden Bridge, y Franck Muller, que nunca decepciona cuando se trata de irreverencia calculada.

SIAR Summer 2026 fue mucho más que una exhibición de muñecas cargadas de ingeniería suiza. El evento funcionó, como siempre, como un termómetro cultural de hacia dónde se mueve la industria: menos formalidad, más identidad. Menos monólogos de marca, más conversación genuina. Catas de vinos independientes, mixología con Dobel 50 y actuaciones en vivo completaron una experiencia que entiende que el coleccionista del siglo XXI no solo quiere saber qué hay dentro del reloj, sino sentir algo al llevarlo puesto. Y hay algo más que hace a esta edición especialmente significativa: 2026 es el año en que SIAR LATAM prepara su vigésimo aniversario. Dos décadas construyendo puentes entre la alta relojería independiente y América Latina. Dos décadas apostando por un mercado que, hoy, la industria entera mira con genuino respeto.