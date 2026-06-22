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Tom Holland revela quién debería ser el próximo Spider-Man

El esposo de Zendaya confesó que le gustaría convertirse en mentor de quien herede el icónico papel.

Junio 21, 2026 • 
Tania Franco
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Aunque Tom Holland todavía tiene camino por recorrer como Spider-Man, el actor ya tiene claro quién podría tomar el relevo en el futuro. Durante una entrevista con Esquire, la estrella de Marvel fue cuestionada sobre quién le gustaría ver interpretando a Peter Parker cuando llegue el momento de despedirse del personaje.

Owen Cooper sería increíble. Obviamente es súper talentoso y es de quien todos hablan en este momento.
Tom Holland
77th Primetime Emmy Awards - Owen Cooper

Kevin Winter/Getty Images

Las declaraciones llegan mientras Tom se prepara para el estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la próxima entrega de la franquicia protagonizada por el actor. Sin embargo, dejó claro que, cuando llegue el día de colgar el traje, espera apoyar a la siguiente generación tal como Robert Downey Jr. lo hizo con él durante sus primeros años en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tom Holland
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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