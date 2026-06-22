Tom Holland revela quién debería ser el próximo Spider-Man

Aunque Tom Holland todavía tiene camino por recorrer como Spider-Man, el actor ya tiene claro quién podría tomar el relevo en el futuro. Durante una entrevista con Esquire, la estrella de Marvel fue cuestionada sobre quién le gustaría ver interpretando a Peter Parker cuando llegue el momento de despedirse del personaje.

Owen Cooper sería increíble. Obviamente es súper talentoso y es de quien todos hablan en este momento. Tom Holland

Kevin Winter/Getty Images

Las declaraciones llegan mientras Tom se prepara para el estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la próxima entrega de la franquicia protagonizada por el actor. Sin embargo, dejó claro que, cuando llegue el día de colgar el traje, espera apoyar a la siguiente generación tal como Robert Downey Jr. lo hizo con él durante sus primeros años en el Universo Cinematográfico de Marvel.