Jennifer Lopez acusa a Marc Anthony de ser un mal padre con mordaz comentario

Jennifer Lopez se encuentra disfrutando uno de los momentos más emotivos como madre, la actriz y cantante acaba de celebrar la graduación de sus gemelos, Emme y Max, además de compartir lo orgullosa que se siente porque ambos fueron aceptados en las universidades que eligieron.

Sin embargo, en medio de la felicidad que siente, uno de sus comentarios ha sido interpretado como una indirecta mordaz hacia su ex y padre de sus hijos Marc Anthony, a quien habría descrito como un padre ausente.

El comentario de Jennifer Lopez contra la paternidad de Marc Anthony

Durante una entrevista en el podcast SmartLess, Jennifer expresó el orgullo que siente al ver a sus hijos comenzar una nueva etapa académica y avanzar hacia su futuro universitario.

“Es increíble. Y ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ser realmente feliz. Pensé: ‘Lo hiciste tú sola. Tuviste muy poca ayuda’”, compartió la cantante, y aunque no mencionó el nombre de Marc, para muchos de sus seguidores este comentario ha dejado en evidencia la supuesta ausencia de Marc en la vida y crianza de sus hijos Emme y Max.

Jennifer también señaló el orgullo que siente al ver a sus hijos cumpliendo sus metas y sus sueños: “Además, mis dos hijos fueron admitidos en todas las universidades a las que querían ir, obtuvieron becas y están estudiando donde desean”.

La separación de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Jennifer y Marc se casaron en junio de 2004, y anunciaron su separación en julio de 2011, después de siete años de matrimonio, firmaron de manera oficial el divorcio en abril de 2012; sin embargo, decidieron mantener una relación cordial por la crianza de Emme y Max.

Sin embargo, las declaraciones de Jennifer se producen poco después de que Marc no asistiera a la graduación de sus hijos, un acontecimiento significativo que marcó una etapa importante en la vida de los jóvenes.

Por otra parte, Marc es padre de varios hijos de distintas relaciones: Arianna y Chase con Debbie Rosado; Cristian y Ryan con su exesposa Dayanara Torres; los gemelos Emme y Max con Jennifer Lopez; y Marco, nacido en 2023, con su esposa Nadia Ferreira. Además, la pareja espera actualmente a su primera hija juntos.