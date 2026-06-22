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¿Se acabó su amistad? Taylor Swift y Blake Lively seguirían sin reconciliarse

Pese a los reportes sobre un acercamiento, una nueva fuente afirma que Taylor Swift y Blake Lively siguen distanciadas.

Junio 21, 2026 • 
Tania Franco
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Instagram @blakelively

La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively vuelve a estar en el centro de la conversación. En los últimos días surgieron reportes que aseguraban que ambas habían retomado el contacto e incluso que Blake habría recibido una invitación para la supuesta boda de la cantante con Travis Kelce.

taylor swift

Getty Images.

Sin embargo, Entertainment Tonight desmintió esa versión. De acuerdo con el medio, no ha existido ninguna llamada de reconciliación entre las dos celebridades y los rumores sobre un acercamiento serían simplemente falso. Taylor y Blake fueron consideradas una de las amistades más sólidas de Hollywood durante más de una década.

taylor swift

Getty Images.

Tay incluso es madrina de las hijas de Blake Lively y Ryan Reynolds. No obstante, la relación se habría visto afectada tras la batalla legal que involucra a la actriz y a Justin Baldoni, una polémica que terminó salpicando indirectamente a la cantante. Por ahora, todo indica que su amistad sigue sin recuperarse, pese a las versiones que apuntaban a una reconciliación.

Taylor Swift Blake Lively
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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