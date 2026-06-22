¿Se acabó su amistad? Taylor Swift y Blake Lively seguirían sin reconciliarse

La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively vuelve a estar en el centro de la conversación. En los últimos días surgieron reportes que aseguraban que ambas habían retomado el contacto e incluso que Blake habría recibido una invitación para la supuesta boda de la cantante con Travis Kelce.

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Sin embargo, Entertainment Tonight desmintió esa versión. De acuerdo con el medio, no ha existido ninguna llamada de reconciliación entre las dos celebridades y los rumores sobre un acercamiento serían simplemente falso. Taylor y Blake fueron consideradas una de las amistades más sólidas de Hollywood durante más de una década.

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Tay incluso es madrina de las hijas de Blake Lively y Ryan Reynolds. No obstante, la relación se habría visto afectada tras la batalla legal que involucra a la actriz y a Justin Baldoni, una polémica que terminó salpicando indirectamente a la cantante. Por ahora, todo indica que su amistad sigue sin recuperarse, pese a las versiones que apuntaban a una reconciliación.