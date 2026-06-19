La profunda razón por la que Anne Hathaway anuncia todos sus embarazos en redes sociales

Anne Hathaway sorprendió recientemente al anunciar que está esperando a su tercer hijo, una noticia que compartió directamente con sus seguidores a través de redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que la ganadora del Oscar decide revelar un embarazo de esta manera.

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Hace algún tiempo, la actriz explicó en una entrevista con People la verdadera razón detrás de esta decisión. Según contó, durante su segundo embarazo se dio cuenta de que algunos fotógrafos ya la estaban retratando y que la noticia estaba a punto de hacerse pública.

Vi que alguien me estaba tomando fotos y creo que, para ese momento, la gente ya sospechaba que estaba embarazada. Anne Hathaway

Instagram: Anne Hathaway.

La protagonista de ‘El diablo viste a la moda’ explicó que prefirió utilizar sus propias redes sociales para comunicar el embarazo porque quería que el anuncio proviniera de ella y no de imágenes captadas por terceros. Para Hathaway, era una forma de recuperar el control sobre una experiencia profundamente personal.

Recuerdo haber hablado con Adam sobre ello. [...] Si la noticia iba a salir de todos modos, tal vez podía publicar algo que se sintiera más personal y que viniera de mí, en lugar de que fuera algo que ocurriera fuera de mi control. Anne Hathaway

La actriz también confesó que se siente enormemente afortunada de haber podido convertirse en madre. Hathaway y Adam Shulman, con quien está casada desde 2012, tienen dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. Ella se mostró especialmente emotiva al reflexionar sobre su maternidad y reconoció que no todas las personas que desean ser padres tienen esa oportunidad.

Instagram: Anne Hathaway.

Sé que no todas las personas que quieren ser madres pueden serlo, o que no todas las personas que quieren ser padres tienen esa oportunidad, y realmente me impresiona lo afortunada que he sido. Anne Hathaway

Ahora, con la llegada de su tercer bebé, Anne Hathaway vuelve a compartir esta etapa de su vida con un mensaje directo, personal y bajo sus propios términos.