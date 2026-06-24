El amoroso gesto de David y Victoria Beckham que ha enfurecido de nuevo a Brooklyn Beckham

Las diferencias entre Victoria y David Beckham con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, parecen seguir intensificándose, y todo indica que una posible reconciliación aún está lejos, especialmente tras una nueva polémica que se ha viralizado en redes sociales.

Fuentes aseguran que Brooklyn se habría enfurecido con sus padres, luego de que David compartiera una serie de fotos familiares para celebrar el Día del Padre, imágenes en las que él también aparece y con las que no está de acuerdo.

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Brooklyn Beckham enfurece con David y Victoria Beckham por la foto que compartieron del Día del Padre

El pasado domingo, David Beckham y Victoria Beckham compartieron en redes sociales mensajes por el Día del Padre, acompañados de fotos junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Victoria compartió un álbum donde David posa junto a sus cuatro hijos frente a las cámaras y la acompañó del siguiente mensaje: “David realmente eres el mejor papá. Tu mayor logro siempre han sido nuestros hermosos hijos y los amamos mucho. Feliz día del padre”.

Por otra parte, David compartió un álbum con fotos donde aparecen sus hijos, acompañado de un mensaje en el que revela lo mucho que ha disfrutado de la paternidad: “Ser papá es mi trabajo más importante... Los amo a todos y gracias mami (Victoria) por darme nuestra hermosa familia. Feliz día del padre a todos los papás alrededor del mundo”.

Y aunque estas publicaciones han recibido miles de “me gusta” y maravillosos deceso por parte de sus fans, el que no está nada feliz es Brooklyn.

Brooklyn Beckham ya no quiere que David y Victoria Beckham lo incluyan en sus publicaciones familiares

Una fuente citada por un medio británico The Sun, afirmó que el joven empresario preferiría que sus padres dejaran de incluirlo en publicaciones relacionadas con la familia, pues ya ha dejado claro que no tiene la intención de limar asperezas.

“Está furioso por eso”, aseguró el informante. Y agregó: “Les ha pedido que lo dejen en paz y siguen publicando cosas sobre él”.

Y es que de acuerdo con esta fuente, Brooklyn tiene la impresión de que este tipo de publicaciones, sigue alimentando la polémica que se ha generado en torno a ellos, algo que supuestamente, él quiere evitar.

“Eso solo hace que todo vuelva a salir a la luz. Le gustaría que dejaran el tema en paz y lo dejaran en paz”, puntualizó.

Sin embargo, hay quienes creen que es Brooklyn quien se está aprovechando de su disputa familiar, pues con el reciente anunció que filmó para el Mundial 2026, cobró más de un millón y lanzó una dura indirecta a sus padres que no pasó desapercibida.